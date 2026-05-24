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Russell sale primero

El piloto inglés se reivindica con triunfo y ´pole´ en el GP de Canadá

Por EFE

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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Russell sale primero
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      Madrid.- El inglés George Russell (Mercedes), segundo en el certamen, se reivindicó al ganar la prueba sprint antes de firmar la ´pole´ en el Gran Premio de Canadá, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal; donde su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, acabó tercero la prueba corta y saldrá segundo, a su lado, desde la primera fila, en la carrera de este domingo.

      Los españoles Carlos Sainz (Williams) y Fernando Alonso (Aston Martin), décimo y retirado en el sprint, respectivamente, arrancarán decimoquinto y decimonoveno este domingo, en una prueba que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) -decimocuarto en la carrera corta- afrontará desde la vigésima plaza y en la que el argentino Franco Colapinto (Alpine), el mejor parado de los hispanoparlantes, buscará puntuar desde el décimo puesto en parrilla.

      Russell, de 28 años, firmó su novena ´pole´ en la F1 -la segunda del año y la tercera en Canadá- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda cubrió -con los neumáticos blandos- los 4.361 metros de la pista de Montreal en un minuto, 12 segundos y 578 milésimas, 68 menos que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del Mundial, que saldrá junto a él desde la primera fila.

      El inglés Lando Norris (McLaren), que se quedó a 151 milésimas, arrancará tercero, un puesto por delante de su compañero, el australiano Oscar Piastri; en una carrera que el argentino Franco Colapinto (Alpine) afrontará desde la décima posición de parrilla -en la quinta fila y al lado del debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB)-; y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) desde la vigésima.

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      El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari) sale quinto, desde la tercera fila, en la que lo acompañará el cuatro veces coronado neerlandés Max Verstappen (Red Bull).

      El francés Isack Hadjar (Red Bull), que arranca séptimo, y el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) lo harán desde la cuarta hilera; en una carrera prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 305,2 kilómetros.

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