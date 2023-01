Rybakina sorprende y elimina a Swiatek en Australia

MELBOURNE (AP) — Elena Rybakina, campeona de Wimbledon, eliminó el domingo a Iga Swiatek, primera del ranking, para instalarse en los cuartos de final del Abierto de Australia, algo inédito en su carrera.

Rybakina (preclasificada número 22) se valió de su gran saque para desestabilizar a Swiatek, y sacó la mejor parte de los intercambios desde la línea de fondo para llevarse el triunfo por 6-4, 6-4 en aproximadamente hora y media.

Swiatek ha sido tres veces monarca en las grandes citas, incluyendo cetros en el Abierto de Francia y el US Open del año pasado.

La ubicación de Rybakina en el ranking no reflejaba su capacidad ni sus resultados, pues su título de julio pasado en el All England Club llegó en una edición del torneo que no repartió puntos para el ranking.

Las giras de la WTA y la ATP se abstuvieron de repartir puntos en el certamen luego que los organizadores impidieron la participación de tenistas de Rusia y Bielorrusia a raíz de la invasión a Ucrania.

Rybakina nació en Moscú, pero ha representado a Kazajistán desde 2018, cuando ese país le ofreció apoyo financiero para su carrera tenística.

Pese a su condición de campeona de un major, Rybakina había estado alejada de los reflectores. Su partido de la primera ronda en el Melbourne Park se llevó a cabo el lunes en la pequeña pista 13.

Pero su juego es digno de atención. Como lo mostró para eliminar a Swiatek en la Rod Laver Arena.

Rybakina recetó seis aces y compiló una ventaja de 24-15 en winners ante la polaca de 21 años, quien fue semifinalista hace un año en Australia. En la tercera ronda, Rybakina había echado a Danielle Collins, subcampeona de 2022.

Hasta el domingo, Swiatek había dominado el torneo, ganando cada set que disputó y perdiendo sólo 15 games a lo largo de tres partidos.