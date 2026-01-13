S. Variawa regresa y gana etapa del Dakar

WADI AD-DAWASIR.- Saood Variawa le arrebató el lunes la octava etapa a su compatriota sudafricano Henk Lategan por tres segundos después de una impresionante remontada en el Rally Dakar.

Variawa, con solo 20 años y participando en su tercer Dakar, comenzó en el puesto 26 y estaba en sexto lugar a 100 kilómetros de la meta en el circuito de 483 kilómetros fuera de Wadi ad-Dawasir. Luego fue tercero después de 414 kilómetros y segundo después de 448.

Por segundo día consecutivo, a Lategan se le escapó una victoria de etapa. El domingo, el amortiguador trasero de su Toyota se rompió a 30 kilómetros de la meta.

Mientras tanto, el argentino Luciano Benavides se convirtió en el líder general de motos por primera vez en su noveno Dakar después de ganar una segunda etapa consecutiva y acumular los siete minutos y medio de bonificación por abrir el camino sin errores.

Benavides ganó la etapa por 4:50 sobre su compañero de equipo de KTM y campeón defensor Daniel Sanders, y reemplazó a Sanders en la cima de la clasificación general por diez segundos al entrar en la etapa maratón de dos días.

La etapa del lunes, la más larga de la carrera, tuvo una mezcla de dunas, valles y rocas, pero la navegación fue más fácil de lo esperado, tornándose rápida y azotada por el viento.

Los cinco primeros coches, con los principales contendientes al título Lategan, Nasser Al-Attiyah y Mattias Ekström, estuvieron a menos de un minuto de diferencia durante los primeros 400 kilómetros hasta que un error de navegación de Al-Attiyah lo retrasó dos minutos.

Gracias a que comenzó casi una hora después del primero, Ekström, Variawa se coló para su segunda victoria de etapa en su carrera. La primera, el año pasado a los 19 años, lo convirtió en el ganador de etapa más joven en la historia del Dakar.

Variawa, siguiendo los pasos de su padre Shameer como corredor del Dakar, sufrió problemas de neumáticos, navegación y mecánicos el domingo, pero logró que su Toyota subiera al puesto 13 en la clasificación general con el objetivo de un primer top-diez.

El Dacia de Al-Attiyah recuperó unos 45 segundos en la sección final para terminar quinto y limitar sus pérdidas de tiempo, manteniéndose como líder general por cuatro minutos sobre Ekström, cuyo Ford fue tercero en la etapa, y seis minutos sobre Lategan.

Nani Roma cayó del tercer al cuarto lugar, a nueve minutos y medio, y su compañero de equipo de Ford, Carlos Sainz, estaba otro minuto detrás. Es el top cinco más cerrado después de ocho etapas en 26 años.

Las motos de Sanders y Ricky Brabec fueron más rápidas en tiempo real, pero los más de siete minutos en bonificaciones por abrir el polvoriento camino ayudaron a Benavides a ganar por el mismo margen que lo hizo el domingo, casi cinco minutos.

"Estas dos últimas etapas fueron un poco más rápidas y en estas condiciones puedo leer el roadbook súper, súper bien y tomar buenas decisiones", expresó Benavides.

Tiene ocho victorias de etapa en motos en su carrera, tres menos que su hermano Kevin, campeón en 2021 y 2023.