Fotogalería

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Sabalenka echa a Madison Keys

La bielorrusa se impuso en sets corridos con miras al Abierto de Australia

Por AP

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
BRISBANE.- Este enfrentamiento entre las finalistas del Abierto de Australia fue desigual, y Aryna Sabalenka alteró el resultado con una victoria en sets corridos sobre Madison Keys.

La número uno del mundo quebró el saque de Keys en cinco juegos consecutivos rumbo a una victoria por 6-3, 6-3 en una hora y media para alcanzar el viernes las semifinales del Brisbane International, un torneo de preparación para el Abierto de Australia que comienza el 18 de enero.

La rival de turno de la campeona defensora de Brisbane será Karolina Muchova. La 11ma cabeza de serie se apuntó una victoria 6-2, 2-6, 6-4 sobre Elena Rybakina para frenar la racha de 13 triunfos seguidos por la quinta del ranking femenino y reciente campeona de las Finales de la WTA.

En tanto, Jessica Pegula (4ta preclasificada) doblegó 6-3, 7-6 (3) a Liudmila Samsonova (10) y se las verá en semifinales contra Marta Kostyuk (16), quien venció 7-6 (7), 6-3 a Mirra Andreeva (6).

Muchova lidera 3-1 en el historial directo contra Sabalenka.

Keys irá a Adelaide con el objetivo de retener el título allí y luego esperar repetir la secuencia de 2025, cuando atrapó su primer título de Grand Slam dos semanas después en Melbourne.

En una cálida tarde de viernes en la Arena Pat Rafter, Sabalenka consiguió el primer quiebre de servicio en el séptimo juego y luego ganó seis de los siguientes siete juegos. Keys rompió el servicio para abrir el segundo set en la única interrupción de esa secuencia.

La estadounidense de 30 años enfrentó una inmensa presión con su segundo saque, terminando el partido con ocho dobles faltas y ganando solo el 33% de los puntos con el segundo servicio.

Anteriormente en el torneo de Brisbane, Sabalenka describió el calendario de la temporada como "una locura" y dijo que arriesgará multas para saltarse torneos y evitar lesiones o agotamiento. Aun así, quiere tanta competencia como sea posible antes del primer grande de la temporada.

