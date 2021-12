Salida de la WTA de China podría costar millones de dólares

El presidente y director general de la WTA, Steve Simon, no pretendía poner un ejemplo de la manera en que los deportes deben enfrentarse a China al momento en que anunció que la gira de tenis femenino suspendería sus torneos en la nación asiática debido a la preocupación sobre el bienestar de Peng Shuai, excampeona de dobles en citas de Grand Slam.

Y, basándose en las primeras reacciones del jueves a la postura sin precedente de la WTA, incluyendo la del Comité Olímpico Internacional — que se dispone a inaugurar los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing en dos meses — junto con la gira de tenis varonil y la Federación Internacional de Tenis, nadie parece ansioso de seguir los pasos de la WTA y lidiar con el subsecuente impacto financiero.

"No pretendo enviar un mensaje a ningún otro organismo deportivo o influir en su decisión o evaluar sus decisiones. Esta es una decisión de la WTA que afectó a una deportista de la WTA y nuestros principios", dijo Simon en una videollamada con The Associated Press el miércoles. "Y creo que va más allá de esto, a algo muy, muy dedicado a nivel mundial para las mujeres, en general. Así que la principal organización del deporte femenino, y afectados directamente por esto, estamos enfocados en ello.

"Ahora, alentaré a todo el mundo que nos ha apoyado hasta el momento — y a los que no — para que sigan alzando la voz y hablen de este tema tan importante. Pero en cuanto a lo que tienen que hacer por sus intereses comerciales y sus razones, necesitan tomar sus propias decisiones. Y no pretendo influir en ello".

La WTA es el primer organismo deportivo en desafiar abierta y directamente al gobierno autoritario de China, que es una fuente de miles de millones de dólares en ingresos para deportes de otros países, como los Juegos Olímpicos, el tenis, la NBA y el golf.

Audrye Wong, politóloga que investiga la política de China en la Universidad del Sur de California, no cree que el grupo de Simon vaya a tener compañía.

"Es una acción valiente y encomiable de la WTA, pero dudo que muchos otros organismos deportivos o comercios sigan los pasos de la WTA", escribió Wong en un email a la AP.

Un indicio vino de parte del mundo del tenis en los comunicados que emitieron el jueves la Federación Internacional de Tenis, encargada de supervisar los torneos de Grand Slam y otros eventos alrededor del mundo, y el director general de la gira de la ATP: Ninguno de ellos mencionó a China o la suspensión de la WTA.

Wong dijo que se les podría pedir a los ciudadanos chinos que boicoteen productos extranjeros relacionados al tenis — y es posible que la medida de la WTA derive en una mayor represión política.

"Desafortunadamente, la presión internacional también aumentará los temores del Partido Comunista de que movimientos como el #MeToo signifiquen un riesgo a la estabilidad del régimen y deban ser reprimidos con mayor fuerza", escribió.

Peng, de 35 años, tres veces representante olímpica y ex número uno del mundo en dobles, desapareció de la vista pública hace un mes, después de realizar acusaciones de abuso sexual en contra de Zhang Gaoli, quien se retiró en 2018 de una influyente comisión del Partido Comunista.