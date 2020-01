San Luis sale ileso ante Tigres, 0-0

El San Luis, sucursal del Atlético de Madrid, sacó un empate sin goles este sábado ante el poderoso Tigres UANL en el debut de ambos cuadros en el torneo Clausura 2020 del fútbol mexicano.



En el estadio Universitario, casa de los Tigres, el San Luis del entrenador mexicano Guillermo Vázquez salió sin complejos ante el equipo mexicano de mejor rendimiento en los últimos cinco años y lo tuteó ante la sorpresa del estratega de Ferretti.



Los visitantes dejaron ir la posibilidad de tomar ventaja cuando en el 16 el argentino Germán Berterame le puso un balón a su compatriota Nicolás Ibañez, errático en su especialidad, el golpe de cabeza.



El chileno Eduardo Vargas aceptó un servicio del uruguayo Nico López en el 31 y estrelló el balón en el travesaño en la jugada más clara de los Tigres, que después de media hora comenzaron a dominar ante un San Luis que dejó de presionar.



El resto de la primera mitad transcurrió con tráfico en la mitad de la cancha. Tigres dominó, pero no lo reflejó en el marcador.



Para la segunda parte, los Tigres buscaron la puerta rival. En el 50 Vargas entró con pelota dominada y fue detenido por la defensa antes de pisar el área.



San Luis coqueteó con el gol en el 61 cuando Berterame estrelló la pelota en el travesaño y después el guardameta Nahuel Guzmán se quedó con un remate de Ibañez.



Tigres tuvo la posesión, pero las jugadas más claras fueron las del San Luis hasta que en los finales Tigres apretó el acelerador y dominó, aunque sin anotar.



En el 84 el argentino Guido Pizarro remató de cabeza un balón que salió por escaso margen. En el 86 Javier Aquino puso un globo al área que no encontró rematador. La última amenaza "felina" fue un gran golpe de Gignac, por fuera en un tiro libre.



En la jornada dos los Tigres visitarán al América el próximo sábado y San Luis recibirá a Cruz Azul, el viernes.



- Ficha técnica:



0. Tigres UANL: Nahuel Guzmán; Hugo Ayala, Diego Reyes, Juan Martínez (Luis Rodríguez m.81); Rafael Carioca, Guido Pizarro, Javier Aquino, Jesús Dueñas; Eduardo Vargas (Enner Valencia m.76), André Pierre Gignac, Nicolás López (Luis Quiñones m.60).



Entrenador. Ricardo Ferretti.



0. San Luis: Carlos Rodríguez; Matías Catalán, Pedro Álvarez (Jorge Sánchez m.78), Luis Reyes, Dionicio Escalante, Luis León; Juan Castro, Camilo Mayada; Germán Berterame (Diego Hernández m.81), Ian González (Carlos Gutiérrez m.76), Nicolás Ibañez.



Entrenador: Guillermo Vázquez.



Goles: No hubo.



Árbitro: Juan Esquivel. Amonestó al español Pedro Álvarez (m.31) y al ecuatoriano Luis León (m.91), por el San Luis.



Incidencias: Partido de la segunda jornada del torneo Clausura 2019 del fútbol mexicano, celebrado en el estadio Universitario de Monterrey, norte de México.