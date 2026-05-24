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San Luis suma dos bronces en TKD

Conseguidas por Nahomi Martínez y Dulce María Alvarado

Por Romario Ventura

Mayo 24, 2026 03:00 a.m.
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San Luis suma dos bronces en TKD
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      La delegación de San Luis Potosí continúa destacando dentro de la Olimpiada Nacional 2026, luego de conquistar dos medallas de bronce en la disciplina de taekwondo durante las competencias que se desarrollan en Tlaxcala.

      Las preseas fueron obtenidas por las atletas potosinas Nahomi Guadalupe Martínez Razo y Dulce María Alvarado Solís, quienes demostraron entrega, disciplina y un alto nivel competitivo frente a representantes de distintos estados del país.

      Nahomi Guadalupe Martínez Razo logró avanzar de manera destacada en el torneo tras imponerse a competidoras de Tlaxcala e Hidalgo. Más adelante enfrentó en semifinales a la representante del estado de Jalisco, en un combate cerrado y de gran intensidad en el que buscó asegurar su pase a la gran final, quedándose finalmente con la medalla de bronce.

      Por su parte, Dulce María Alvarado Solís, originaria del municipio de Rioverde, obtuvo la presea de bronce en la modalidad de combate, sobresaliendo además en su primer año dentro de la categoría juvenil. Durante su participación enfrentó a rivales de Zacatecas, Puebla y Baja California, mostrando carácter y calidad sobre el tatami.

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      Con estos resultados, la delegación potosina continúa incrementando su cosecha de medallas dentro de la Olimpiada Nacional 2026, reafirmando el crecimiento y talento de los atletas de San Luis Potosí en el taekwondo nacional.

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