Sancionan a comisario que aventó al hijo de Jesús Corona

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol informó que suspendió con cuatro partidos a José Odilón Trujillo Macedo, comisario que aventó al hijo de Jesús Corona durante la final que disputaron Cruz Azul ante Santos Laguna.

En un inicio, solo se vio el empujón de Jesús Corona a Trujillo Macedo y, por ello, el futbolista fue sancionado dos encuentros. Sin embargo, y después de analizar los imágenes del incidente, la Disciplinaria decidió sancionar también al comisario.

"La Comisión Disciplinaria informa que, tras investigar los hechos en los que se vio envuelto el comisario, Sr. José Odilón Trujillo Macedo, al término del partido de Vuelta de la Final del Torneo Guard1anes Clausura 2021 de la Liga MX, disputado entre los Clubes Cruz Azul vs. Santos el pasado 30 de mayo de 2021, con fundamento en los artículos 80 y 82, esta autoridad resuelve:

"Sancionar a dicho Comisario, por actuar de manera inapropiada en contra de un recoge balones, aplicando una suspensión de 4 partidos, en los cuales no podrá tener ningún tipo de participación en ningún encuentro oficial organizado por la FMF", informó la Disciplinaria.

La Disciplinaria no mencionó nada de una posible reducción del castigo a Corona, por ello, es prácticamente un hecho que seguirá con los dos partidos de suspensión.