Santas estrena nuevo head coach

Luis Andrés García Sevilla se incorpora para la nueva temporada

Por Romario Ventura

Febrero 25, 2026 03:00 a.m.
A
Santas estrena nuevo head coach

El equipo Santas del Potosí anunció de manera oficial la incorporación de Luis Andrés García Sevilla como su nuevo head coach para la temporada 2026 de la Liga Caliente.mx LNBP Femenil, fortaleciendo así su proyecto deportivo con un entrenador de amplia trayectoria nacional e internacional.

García Sevilla cuenta con una destacada experiencia al frente de selecciones nacionales de México, tanto en la rama femenil como varonil, además de haber dirigido a la Selección Nacional Femenil de Honduras. Su carrera también incluye participación en organismos deportivos y educativos como CONADEIP, ABE y CONDDE, así como en instituciones académicas de prestigio como la Universidad Intercontinental (UIC) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM).

En el ámbito profesional, suma más de 15 temporadas como entrenador en jefe dentro de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, donde ha dirigido a escuadras como Correcaminos UAT (en ambas ramas), Gansos Salvajes UIC, Volcanes de Toluca, Titanes Capital, Pilares del DF y Estrellas Indebasket, consolidándose como un estratega con amplio conocimiento del baloncesto mexicano.

La directiva de Santas del Potosí considera que su llegada representa un paso clave para aspirar a un papel protagónico en la campaña 2026. El debut como local del conjunto potosino está programado para el próximo 12 de marzo en el Auditorio Miguel Barragán, donde la afición podrá respaldar al equipo en el arranque de la nueva temporada.

