Santi Giménez hace burla de su lesión

México.- El pasado 18 de diciembre, Santiago Giménez se operó con éxito por la lesión en su tobillo derecho que lo alejó de las canchas y que alarmó a los aficionados mexicanos por no saber si estará recuperado a tiempo para no perder su lugar en el Milan y además, en la Copa del Mundo 2026.

Desde hace meses que el Bebote había anunciado que se iba a tomar un tiempo para descansar y atender las necesidades de su cuerpo para recuperarse y en ese tiempo aprovechó para pasar tiempo de calidad con su familia. Estas recientes fiestas de Navidad y Año Nuevo no fueron la excepción y en redes sociales compartió imágenes y videos junto a sus padres y hermana.

Agus Giménez, hermana del delantero mexicano, acompaña a su hermano en su proceso de rehabilitación y lo hace con humor.

A través de un video difundido en TikTok, Santiago y su hermana actuaron con un audio de fondo que hace burla de la lesión que sufre el goleador del Tri.

"Me voy a mi cuarto", dice Santiago, a lo que responde Agus: "Ni modo que te vayas a jugar al fut", con Bebote abandonando el cuarto en sus bastones.

¿CUÁNTO TIEMPO SE TARDARÁ EN RECUPERARSE SANTIAGO GIMÉNEZ?

Massimiliano Allegri, director técnico del conjunto rossonero, habló sobre la lesión y el progreso de Santiago, y reveló que todavía faltan meses para volver a tenerlo en consideración.

"Giménez estará de baja entre tres y cuatro meses y ha llegado Füllkrug y nos echará una mano", declaró el estratega.