Santiago Giménez anota gol crucial en Copa de Italia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La sequía ha terminado. El mexicano Santiago Giménez convirtió su primer gol de la temporada con el Milán, este martes frente al Lecce en la Copa de Italia.

Después de cinco partidos en blanco, el goleador tricolor hizo su primer tanto al minuto 20 del encuentro en San Siro.

"El Bebote" entró al área chica para empujar un centro del italiano Davide Bartesaghi y abrir el marcador en el encuentro de la segunda ronda del torneo copero. El festejo fue efusividad total; la urgencia del gol aquejaba a Santi.

Su último gol oficial con los Rossoneros fue el 9 de mayo en la Serie A frente al Bologna. Desde entonces, sólo había colaborado con una asistencia (Bari) y un gol en la pretemporada (Leeds United).

Con la Selección Mexicana también convirtió en la pasada Fecha FIFA, en el empate (2-2) tricolor ante Corea del Sur; golazo en la recta final del encuentro, luego de entrar de cambio al minuto 69.

El siguiente compromiso del Milán será el domingo, también como locales frente al Napoli de la Serie A.