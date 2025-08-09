Santiago Giménez marca con el Milan y responde a las críticas tras sus vacaciones
El delantero mexicano abrió el marcador ante el Leeds United en un amistoso en Dublín, rompiendo una sequía goleadora
Después de varias críticas por "tardarse" en regresar de sus vacaciones, Santiago Giménez silenció a sus críticos con un nuevo gol con la camiseta del Milan.
En un partido amistoso contra el Leeds United de Inglaterra, el delantero mexicano anotó el primer gol del partido para darle la ventaja parcial a los rossoneros.
En el estadio Aviva de Dublín, en Irlanda, el conjunto italiano enfrenta al equipo de la Premier League como parte de los partidos amistosos antes de que dé comienzo la temporada 2025-26 de la Serie A.
Al minuto 31, en una gran jugada por la banda izquierda, a Santiago Giménez le quedó libre la pelota dentro del área para disparar al fondo de la red y convertir el 1-0.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Este es el primer partido de Giménez con el Milan después de tres meses, misma cantidad de tiempo que pasó sin convertir después del doblete al Bologna. A continuación, les dejamos cómo fue el gol del Bebote.
no te pierdas estas noticias
Santiago Giménez marca con el Milan y responde a las críticas tras sus vacaciones
El Universal
El delantero mexicano abrió el marcador ante el Leeds United en un amistoso en Dublín, rompiendo una sequía goleadora
Pumas y Necaxa buscan revancha en la Liga MX tras su eliminación en la Leagues Cup
El Universal
Con posibles debuts de Keylor Navas y Aaron Ramsey, los Universitarios reciben a los Rayos en Ciudad Universitaria
Isaac del Toro conquista la Vuelta a Burgos con épica remontada
El Universal
El mexicano confirmó que es uno de los mejores ciclistas del mundo en la actualidad