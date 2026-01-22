logo pulso
Santiago Giménez asegura que México hará historia en el Mundial 2026

El delantero mexicano del AC Milan asegura que México puede conquistar la Copa del Mundo 2026.

Por El Universal

Enero 22, 2026 02:20 p.m.
A
Santiago Giménez asegura que México hará historia en el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO, enero 22 (EL UNIVERSAL).- Santiago Giménez, delantero mexicano que milita en el AC Milan, encendió la ilusión tricolor al asegurar que la Selección Mexicana puede conquistar la Copa del Mundo 2026.

En entrevista con ESPN, el atacante se mostró como un "gran soñador" y afirmó con convicción su fe en el Tri para el torneo que se disputará en casa, Estados Unidos y Canadá el próximo verano.

La declaración del atacante mexicano encendió las redes, pues también reveló su más grande sueño con el tricolor.

"Haremos historia, y como dije en la entrevista antes, soy un gran soñador, quiero ser campeón del mundo con México", declaró Giménez.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Claro que sí, lo veo. Lo veo porque creo que creer no cuesta nada, y soñar tampoco. Ahora hay que llevarlo a la práctica, hay que contagiar a toda la gente que venga con nosotros, porque ciento treinta millones somos fuertes", agregó.

El "Chaquito" también revivió el dolor de quedar fuera de la convocatoria final para Qatar 2022 bajo las órdenes de Gerardo Martino, cuando era figura en el Feyenoord.

"Hay veces que en la noche empiezas a pensar, a pensar y no puedes dormir. (...) El estar tan cerca del mundial pasado y que no haya ido, me quedó esa 'espinita' de querer cumplir ese sueño", confesó al manifestar visualizando ya el debut en el Estadio Azteca ante la afición.

Otro punto clave fue su deseo de formar dupla ofensiva con Raúl Jiménez. Ambos delanteros con trayectoria en Europa coinciden en la selección y mantienen una cercana amistad. "Yo creo que somos dos delanteros de en Europa que les ha ido bastante bien, y creo que hacemos buena dupla. Nos conocemos muy bien. [...] Estoy seguro de que algo se genera en los rivales, en la defensa rival, si ven a los dos Giménez algo pasa", expresó.

SLP

El Universal

El delantero mexicano del AC Milan asegura que México puede conquistar la Copa del Mundo 2026.

