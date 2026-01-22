Santiago Giménez pide confiar en los jóvenes mexicanos

Así como Santiago Giménez es visto como el futuro en la delantera de México, Gilberto Mora es colocado como la gran esperanza del futbol mexicano, una gran responsabilidad que le llegó a sus 15 años cuando comenzó su rodaje en la Liga MX.

Para el delantero del AC Milan, "Morita" es el claro ejemplo de lo que se debe de hacer en el balompié nacional. Santi Giménez aseguró que los jóvenes de 16-17 años deben de recibir confianza y minutos por parte de los clubes, para así potenciar a los talentos jóvenes y no esperar a que rebasen los 20 años.

"Una cosa primordial y muy importante es darle la confianza a los jóvenes cuando tienen 16 o 17 años como con Mora. Es un ejemplo de que se puede a esa edad ser un gran jugador. Lo veo en México, no hay que esperar a los 23 años para tener potencial. A esa edad ya debe estar consolidado", declaró en una entrevista con ESPN.

Dentro del futbol nacional es común ver a jugadores de 22 o 23 años haciendo su debut en el máximo circuito y también son considerados como "jóvenes", situación con la que no está tan de acuerdo el canterano del Cruz Azul.

"En México a los 23 o 24 es joven, pero porque se debuta tarde. No soy quién, solo digo lo que pienso, pero hay que darles confianza a los jóvenes y prepararlos para que a los 16 o 17 años estén jugando en la liga mexicana, los equipos europeos se interesan y van a salir más", aseveró.

Además de respaldar el debut tempranero de los futbolistas, Giménez compartió su visión respecto a los proyectos, los cuales le gustarían sean planeados para largo plazo.

"Hacer un proyecto a largo plazo y las cosas se van a ir dando, pero si ponemos un largo plazo, pasan dos meses y cambiamos la cosa, eso ha perjudicado mucho en el futbol mexicano, cambiar a cada rato. El permitir el error, hacer una buena estructura, un buen plan y México podría ser potencia mundial".