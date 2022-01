Santiago Tovar augura éxito para el 2022

El piloto Santiago Tovar que retuvo el año pasado la corona que había conquistado en 2020, dentro de los Tractocamiones Freightliner, dijo que le quedó la espina de no haber ganado ni una carrera, pero que ser campeón es excelente.

"Haber retenido el máximo galardón indica que fui el piloto más constante de la temporada y eso es muy válido. Otra cosa a tener en cuenta es que la categoría se ha emparejado mucho y ya no hay las hegemonías de antes", dijo Tovar de Shell-Rimula.

Se refirió a que pilotos como Juan Cantú que no había ganado, el año pasado subió a la parte más alta del podio, al igual que César Jiménez que hacía mucho tiempo que no lo hacía: "También no puedo dejar de mencionar que "Majo" Rodríguez anduvo peleando los primeros lugares en algunas carreras y eso es importante para la categoría".

Sobre como planteó la final dijo que sabía que con quedar delante de Michel Jourdain Jr. tenía asegurado el campeonato: "Al principio me preocupe porque Michel se fue adelante con una diferencia considerable, pero afortunadamente pude recuperarme y rebasarlo".

El piloto Shell-Rimula habló también de cómo vislumbra la temporada 2022: "Será muy difícil si quiero volver a ser campeón, aunque no imposible, como lo manifesté varios pilotos que pueden lograrlo y estoy seguro que la competitividad será mucho mayor en esta temporada".

Por último, Santiago Tovar auguró un éxito total para la categoría, que es parte inseparable del mundo motor mexicano.