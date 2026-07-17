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Santos se refuerza con Makhel Mitchell

Por Romario Ventura

Julio 17, 2026 03:00 a.m.
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Santos se refuerza con Makhel Mitchell
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      Santos del Potosí continúa fortaleciendo su plantilla de cara a la próxima temporada con la incorporación del ala-pívot y centro estadounidense Makhel Mitchell, un jugador que destaca por su capacidad defensiva, experiencia internacional y reconocimiento como uno de los mejores bloqueadores de la Conferencia SEC en el basquetbol universitario de Estados Unidos.

      Originario de Forestville, Maryland, Mitchell cuenta con una estatura de 2.10 metros (6´10"), características que le permitirán aportar presencia física, protección del aro y fortaleza en la pintura para el conjunto potosino. Durante su etapa universitaria formó parte de los programas de Maryland, Rhode Island y Arkansas-Little Rock, consolidando un perfil defensivo que lo convirtió en uno de los referentes en el departamento de bloqueos dentro de la poderosa Southeastern Conference (SEC).

      Antes de llegar a Santos del Potosí, Makhel Mitchell desarrolló experiencia profesional en ligas de Bolivia, México, Nueva Zelanda y Estados Unidos, ampliando su recorrido internacional y adquiriendo un estilo de juego versátil que le permite desempeñarse tanto como ala-pívot como en la posición de centro.

      La directiva de Santos del Potosí destacó que el nuevo refuerzo aportará experiencia, intensidad defensiva y liderazgo desde el primer día de la pretemporada, además de fortalecer el juego interior del equipo con su capacidad para proteger el aro y dominar los rebotes.

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      Con esta contratación, la quinteta potosina continúa conformando un plantel competitivo para afrontar la próxima campaña, apostando por jugadores con trayectoria internacional y características que fortalezcan tanto la defensa como el equilibrio del equipo.

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