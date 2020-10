Santos vence 2-1 a Atlético San Luis y se afianza en zona de clasificación

Abrochó el domingo de la Liga MX con el triunfo de los Santos de Torreón sobre el Atlético de San Luis por marcador de 2-1 en el estadio TSM Corona de la capital de Coahuila.

Los locales se fueron arriba al minuto 24 cuando Fernando Gorriarán encabezo una descolgada cediendo la pelota para Brayan Garnica que centró a segundo poste para Walter Gael Sandoval quien de volea remató para el 1-0.

No obstante, los potosinos empataron la pizarra cinco minutos después, cuando Germán Berterame cabeceó sin marca un tiro de esquina para el 1-1 que no se movió en los minutos restantes antes del descanso.

De regreso en las acciones el ariete argentino, Julio Cesar Furch, firmó un penalti marcado contra el Atlético a los 50 minutos dejando el marcador en 2-1. San Luis perdió la brújula y ya no pudo ser claro a la ofensiva lo que facilitó la victoria de los Guerreros que ahora buscan aferrarse a los puestos de clasificación con 22 puntos.

Por su parte el Atlético parece eliminado pues si bien sólo suman 11 unidades matemáticamente tienen opciones de clasificar, aunque necesitan ganar los compromisos restantes y que haya varias combinaciones que les favorezcan.

Para la jornada 16, San Luis abre las acciones el jueves 29 de octubre cuando reciban a Mazatlán FC a las 21:00 horas, mientras que Santos cierra las hostilidades el lunes 2 de noviembre cuando visiten a los líderes del campeonato, los Panzas Verdes de León también a las 21:00 horas.