SB no sale de California

SANTA CLARA CALIFORNIA, EU.- De Santa Clara a Inglewood, el Super Bowl no se mueve de California. Después de la consagración de los Seahawks de Seattle en el estadio Levi´s, el Comisionado de la NFL, Roger Goodell, presentó la edición 61 del Súper Domingo, que se llevará a cabo el 14 de febrero de 2027 en el estadio SoFi de Los Ángeles.

Por novena ocasión en la historia, y por segunda vez en cinco años en el mismo estadio, el partido más importante de la NFL se llevará a cabo en la capital mundial del entretenimiento.

"Tuvimos un fin de semana increíble en San Francisco, tener dos equipos en el Super Bowl que no habían jugado Playoffs la temporada pasada, es una muestra de lo competitiva que es la Liga", declaró Goodell.

Por su parte, Kathryn Schloessman, directora ejecutiva del Comité Organizador del Super Bowl LXI en Los Ángeles, destacó: "La primera vez que se jugó el Súper Domingo, en 1967, se jugó en el Coliseum y definió al Super Bowl como un evento global. Ahora vuelve al estadio SoFi", expresó.

