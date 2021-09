Scaloni admite que se asustó con Messi y confía en su recuperación

Sao Paulo, Brasil (EFE).- El técnico de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, admitió este sábado que se llevó un "susto grande" con la lesión sufrida por el astro Lionel Messi en el anterior partido frente a Venezuela, pero confía en su recuperación para el duelo de este domingo ante Brasil en Sao Paulo.



"Leo está bien, Fue un susto grande, pero entrenará y sabremos en el campo si está al 100 %, pero lo veo bien", afirmó Scaloni en una rueda de prensa virtual previa al "Superclásico de las Américas" de este domingo por las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 ante el líder Brasil.

Messi salió resentido el jueves en la victoria de Argentina, por 1-3, sobre Venezuela en Caracas y después del acondicionamiento físico realizado por el plantel albiceleste el viernes en Sao Paulo, Scaloni espera probar al nuevo jugador del París Saint Germain francés en la práctica con balón de este sábado.

"Los juntaremos a todos (los jugadores), pero la idea es hacer algunos cambios, porque los partidos son con intervalos más cortos. La idea es hacer algunos cambios dependiendo del entrenamiento", que se realizará en horario vespertino en el estadio Neo Química Arena, antigua Arena Corinthians de Sao Paulo.

Brasil, líder de la eliminatoria sudamericana con un rendimiento del 100 %, tiene 21, producto de 7 victorias en igual número de partidos, seguido por Argentina, segundo con 15 unidades y también invicto.

Ambos equipos se enfrentaron en julio pasado en la final de la Copa América disputada en Brasil, con triunfo y título para Argentina, que se impuso en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro por 0-1 con un tanto de Ángel Di María.

AUSENCIAS DEL RIVAL

Los anfitriones tuvieron que cambiar a 11 de los jugadores convocados inicialmente por la negativa de los clubes de la liga inglesa y algunos de la rusa que negaron cederlos para sus selecciones suramericanas por razones sanitarias frente a la pandemia del coronavirus.

No obstante, Scaloni consideró que a pesar de las bajas "Brasil es un rival importante, juegue quien juegue. Vienen de una racha positiva increíble y tienen jugadores de enorme calidad en cualquier posición y son del máximo respeto".

"Brasil sigue siendo Brasil, con un gran entrenador que buscará otras opciones, que las tiene, y por eso será un rival de máxima dificultad y tomamos el partido de la misma manera que lo tomamos con Venezuela, más allá de quién sea el rival", agregó el técnico de 43 años y exdefensa de varios clubes de la Liga italiana.

Justo sobre un eventual partido ante Italia, para enfrentar a los ganadores de las últimas Copa América y Eurocopa, Sacaloni manifestó que desconoce esa propuesta.

"No tengo conocimiento, de eso se habla solo en la prensa y no sé nada. No estoy enfocado en eso ahora, sinceramente, no tengo información ni oficial ni extraoficial", apuntó.

Sobre el "peso" de haber ganado la Copa América y su reflejo en las competiciones venideras, como la actual eliminatoria mundialista, Scaloni dijo que tras conquistar el título "tuvimos después que ir a Venezuela a ganar el partido y esto no acaba".

"No es porque ganamos la Copa es que vamos a relajarnos. Esto sigue", subrayó el estratega, haciendo énfasis también en el invicto que tienen en la eliminatoria: "No somos invencibles. Lo importante es que si lo perdemos nos sintamos bien por la forma en que jugamos".

NUEVA SANGRE

Destacó además la actuación de los jóvenes Correa, Ángel (Atlético de Madrid) y Joaquín (Lazio de Roma), que entraron en el segundo tiempo y anotaron goles, cada uno, ante Venezuela.

"Estamos muy contentos con los chicos que han venido, los estamos aprovechando y eso nos llena de orgullo", resaltó.

De otro lado, el seleccionador lamentó la situación por la que pasaron varias selecciones con el veto de clubes europeos para ceder a sus jugadores por motivos sanitarios.

"Tendrá que haber una reunión o una idea para poder continuar, se tomarán medidas, porque esto no puede seguir así. Estas fechas se han jugado porque todo fue muy encima, pero hay que tomar una decisión porque no se puede competir de esta manera. Queremos una postura clara para la próxima fecha", aseveró.