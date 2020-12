Se confirma la segunda baja del América para el 2021

Santiago Cáseres va de vuelta a España para reportar con el Villarreal, tras dar por terminado su año de préstamo con el Club América.

Todavía se esperaba que el argentino renovara una extensión con los de Coapa, pero no hubo negociación, por lo que debe –en caso de no continuar con el Submarino Amarillo– revisar ofertas cerca de la directiva ibérica.

La salida de Cáseres, de 23 años de edad, se da horas después del cese de Miguel Herrera como estratega azulcrema.

El sudamericano llegó a Coapa hace menos de un año para reforzar el hueco que dejó Guido Rodríguez en la media de contención azulcrema, pero sin los resultados esperados.

En dos semestres, Cáseres disputó 26 encuentros, sumó mil 624 minutos y no marcó gol. Su baja se une a la de Paul Aguilar.