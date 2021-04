Se corrió 1a. fecha de Copa Mercedes

El binomio de la escudería HO Speed Racing cerró su participación en esta primera fecha de la Copa Mercedes Benz en las posiciones 5 y 7 de las carreras 1 y 2 respectivamente, Fuentes y Pérez de Lara están seguros de que en Aguascalientes serán una de las duplas más fueres de la competencia

Por estrategia, el equipo decidió que el piloto plata fuera quien iniciara el primer duelo para ser cerrado por el piloto oro quien tomó el lugar de Hugo Oliveras, dando la continuidad establecida por el reglamento del campeonato, al hacer lo contrario en la segunda carrera.

Desde la perspectiva del joven, pero experimentado piloto plata, Pablo Pérez de Lara, este fue un fin de semana complicado debido a varias fallas mecánicas que presentó el auto #11 de Quaker State - Freightliner – Monster Energy.

"El equipo hizo un muy buen trabajo en solucionarlas para la última carrera. Sin embargo, una ponchadura de neumático nos impidió lograr un buen resultado. Esta es solo la primera jornada de la temporada en la que sumamos puntos importantes para cumplir nuestro objetivo que es llevarnos el campeonato al final del año", puntualizó Pablo Pérez de Lara.

Al respecto Martín Fuentes comentó "Es un fin de semana de aprendizaje de un campeonato largo en el que poco a poco nos fuimos acoplando al auto y el equipo a mí, además de realizar un trabajo formidable por lo que me voy muy contento con su desempeño pues todos son muy profesionales; estoy con uno de las mejores escuderías del país, que no le pide nada a ningún equipo de talla internacional como en los que he estado en Canadá o Estados Unidos".

Y agregó "Y con respecto a Hugo Oliveras he de señalar que es amigo mío, y contrincante en las pistas durante muchos años y el tenerlo ahora como coach driver diré que ha sido muy bueno y por lo que puedo confirmar que el suyo es un equipo súper completo, con el que esperamos tener resultados de pódium en las próximas carreras", finalizó Martín Fuentes, no sin antes agradecer a sus patrocinadores Quaker State, Freightliner y Monster Energy.