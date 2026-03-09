Se impone el Lens ante Metz

PARÍS.- Lens culminó una gran semana al vencer el domingo 3-0 al Metz 3-0 y colocarse a un punto del líder de la Ligue 1, Paris Saint-Germain, en una tensa lucha por el título.

La derrota de PSG en casa por 3-1 ante Mónaco el viernes abrió la puerta al Lens, que alcanzó las semifinales de la Copa de Francia el jueves tras vencer a Lyon en los penales luego de un empate 2-2

Quedan nueve partidos en la Ligue 1 y Lens recibe a PSG el 11 de abril.

El colista Metz parecía tener la suerte de su lado hasta que el defensor saudí Saud Abdulhamid puso en ventaja a Lens justo antes del descanso con una potente volea a media altura, tras una buena acción del delantero Abdallah Sima, que en dos ocasiones estuvo cerca de marcar.

Luego Abdulhamid se asoció con Adrien Thomasson para habilitar al extremo francés Florian Thauvin, que definió con clase desde el borde del área apenas después del descanso.

El mediocampista Amadou Haidara puso el 3-0 a los 52 minutos tras jugar una pared con el ex capitán de Metz Matthieu Udol, mientras Lens tomaba el control. Udol nació en Metz y disputó 185 partidos como lateral izquierdo antes de forzar su salida este verano.

LYON TROPIEZA

Después de que su racha de 13 victorias en todas las competiciones terminó el mes pasado, el Lyon, cuarto clasificado, necesitó un penal en el tiempo de descuento del capitán Corentin Tolisso para rescatar un empate 1-1 en casa ante el Paris FC y ahora suma cuatro partidos seguidos sin ganar en general.

El Paris FC estuvo cerca de asegurar una segunda victoria consecutiva bajo el nuevo entrenador Antoine Kombouaré.

Tras marcar contra el Niza en el primer partido de Kombouaré, el mediocampista zimbabuense Marshall Munetsi anotó a los 62 minutos, pero el Lyon obtuvo un penal por mano tras una revisión de video.

El Lyon está por detrás del Marsella, tercero, por diferencia de goles.