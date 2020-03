Se jugó quinta echa de básquet

Partidos muy cerrados fueron los que se llevaron a cabo el pasado fin de semana al jugarse la quinta fecha del Torneo de Baloncesto "En Son de Paz" 2020, que tuvo lugar en las instalaciones del Centro Deportivo condado del Sauzal.

En la categoría de novatos, rama femenil Mexquitic ganó 33-8 a Huracán "F", Time Crack venció al Cobach 19 "F" por 22-17, Sport Bell le ganó con un marcador abultado 32-12, por su parte Mama Chamas aplasto a Ligape 39-6, Power venció a Stong Woman 20-12 mientras que Wings apabulló a Galaxy 42-14, por su parte en la rama varonil Raptors ganó a Cobach 19 "V" 31-13, Toros venció con un marcador 51-16 a Tec. 35 Jr. Y Mavericks se impuso por la mínima 20-18 a Black Mambas.

Para la rama mixta en la categoría 2006-2007 Chamas "A" le ganó a TEC 35 Mat 25-17, mientras que Skanet "A" venció 34-12 a The Birds. En la categoría 2008-2009 Chamas "B" arrasó con Huracán "B" 31-6, Leones "B" le ganó 24-15 a Stars M O y Jaguares venció 16-11 a Skanet "B".

Finalmente, en la categoría 2010-2011, Skanet "C" le ganó 10-1 a Leones "C", mientras que Panteritas venció 6-5 a Chamas "C".