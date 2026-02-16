Se llevó con éxito la lid atlética ´Yo Amo Correr Juntos por la Copa´

La mañana de este domingo 15 de febrero se llevó a cabo la lid atlética "Yo Amo Correr Juntos por la Copa", evento que reunió a más de mil parejas participantes, quienes recorrieron distancias de 5 y 8 kilómetros en un ambiente deportivo y familiar. La competencia contó con una asistencia superior a las dos mil personas, quienes disfrutaron de una justa muy particular en la que se celebró el Día del Amor y la Amistad.

En medio de un gran ambiente de fiesta y algarabía, en punto de las 8:00 horas se dio el banderazo de salida a los competidores de la categoría silla de ruedas, mientras que cinco minutos después arrancó el resto de los atletas en las diferentes categorías.

A continuación, los resultados oficiales de la competencia: Categoría 5 kilómetros (Libre); 1.- Ismael Gaytán y Gerardo Gael Pérez – 14:43; 2.- Delshi y Upadhi Jordan Pelegrini – 20:49; 3.- Sergio Ortiz y Uriel Gámez – 21:06.

Categoría 5 kilómetros Discapacidad (Libre); 1.- Jordan Aguilar – 26:48; 2.- José Cruz Acosta – 30:40; 3.- José Leonel Aguilar – 32:59. Categoría 8 kilómetros (Mixta); 1.- José Macario Soto y Jessica Martínez – 33:54; 2.- Margarita Pérez y Alán Rodríguez Rivera – 35:58; 3.- Mayra Cancino y Fernando Missael Ramos – 38:07.

Categoría 8 kilómetros (Varonil): 1.- Aaron Guerrero y Pablo Miguel Sierra – 38:22; 2.- Juan Manuel Pérez y Ricardo Briones – 39:21; 3.- Jesús Ismael Vásquez y Juan Manuel Tovar – 39:53.

Categoría 8 kilómetros (Femenil): 1.- Luna Sánchez y Elizabeth Mireles – 43:28: 2.- Erika Gamboa y Mónica Gamboa – 44:47: 3.- Adriana Álvarez y Roxana Llanas – 46:40.