Se mantiene la Roma cerca de los líderes

ROMA.- Donyell Malen anotó en cada mitad y la Roma venció el lunes 2-0 al Cagliari para mantenerse en contacto con el grupo perseguidor en la cima de la Serie A.

El líder Inter de Milán estaba ocho puntos por delante de su rival de ciudad, el AC Milan, y nueve por delante del campeón vigente, el Napoli. La Roma estaba tres puntos más atrás junto con la Juventus.

El centrodelantero holandés había anotado solo una vez en cuatro apariciones desde que se unió en préstamo desde el Aston Villa en enero y demostró su valor el lunes con dos excelentes definiciones.

Corrió hacia un ingenioso pase filtrado de Gianluca Mancini y su sutil toque por encima del portero estuvo a la altura de la asistencia.

Su segundo gol fue más un esfuerzo de cazador, ya que se colocó en el lado correcto de una defensa abarrotada para convertir un centro a ras 20 minutos después del descanso.

El resultado sirvió como un impulso de confianza antes del crucial partido del próximo fin de semana visitando al Napoli.

Cagliari, que buscaba una cuarta victoria consecutiva en la Serie A por primera vez en más de una década, se mantuvo en el puesto 12.

Atalanta vence

al Cremonese

Atalanta se acercó a dos puntos de los puestos europeos después de vencer 2-1 al Cremonese.

Atalanta estaba invicto en sus últimos siete partidos de liga y en el séptimo lugar, dos unidades detrás del Como y siete detrás de la Roma y Juventus.

Nikola Krstovic puso a Atalanta por delante después de 13 minutos cuando conectó un buen centro de Giacomo Raspadori. Davide Zappacosta hizo el 2-0 minutos después con un elegante gol individual.

Lazar Samardžic y Berat Djimsiti también estuvieron cerca en una primera mitad dominante para el Atalanta.

Krstovic desperdició la mejor oportunidad de la segunda mitad y Berat Djimsiti tuvo un gol anulado en el tiempo de descuento mientras Atalanta continuaba dominando.

El gol de consolación de último minuto de Morten Thorsby para Cremonese dio al marcador un aspecto más respetable de lo que la acción sugería.