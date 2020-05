Se perderán algunos atletas del ITESM-SLP importantes eventos

Ante el prolongamiento del confinamiento sanitario y la reprogramación de la Universiada Nacional para el mes de octubre, diferentes deportistas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, campus San Luis, se podrán ver perjudicados en su elegibilidad.

El coordinador de recreación, vivencia y operaciones del departamento atlético y deportivo del ITESM-SLP, Guillermo Monterrubio, comentó, "mira, en lo oficial, el CONDEE y CONADEIP prácticamente se perdió la temporada, aunque después supe que al parecer la Universiada se podría realizar en octubre, en estas dos organizaciones en donde nosotros nos manejamos y de una forma global, en base a la tendencia de los organismos del deporte mundial, si no hay una vacuna no hay nada de garantías ni para el deporte, mucho menos para el resto de los sectores".

Y agregó, "ahora bien, de primera impresión por el bien del deporte, espero que se haga la Universiada Nacional, ya que muchos de los chicos, cierran su ciclo deportivo estudiantil en este año, de que lleguen en las mejores formas deportivas pues ya es otra cosa, en cuanto al CONADEIP, en una reunión virtual, las universidades privadas de mayor número de competidores no mandarán a alumnos que se gradúen en este junio, por cuestiones de cobertura de gastos médicos, las pólizas no cubren a exalumnos, y de los elegibles para este periodo, ya no lo podrán hacer por pasarse de la edad".

ISAAC VALENTINO

Por otra parte, Guillermo Monterrubio mencionó que el alumno-ajedrecista Isaac Valentino Tello Chávez, sigue trabajando fuerte y que su proceso de juvenil a la categoría libre, no la está sufriendo tanto, ha estado trabajando fuerte, y últimamente se ha estado preparado mucho, para poder avanzar con pasos firmes hacia una consolidación en primera fuerza, en donde ya sabe cuál es el nivel competitivo que hay y a lo que va a enfrentar, y por ello se esforzó en estar preparando adecuadamente para poder estar en las "grandes ligas".