Se realizó con éxito la Lid Atlética de Ferema

Las principales calles de Matehuala se llenaron de energía, entusiasmo y espíritu deportivo con la celebración de la Carrera Atlética de la Feria Regional de Matehuala 2026, evento que se consolidó como una auténtica fiesta para atletas locales, nacionales e internacionales. La edición 2026 arrancó con broche de oro al incluir competencias de 5 y 10 kilómetros, donde cientos de corredores dieron su máximo esfuerzo en busca de los primeros lugares en sus respectivas categorías.

En la prueba estelar de 10 kilómetros, los reflectores se los llevaron Miguel Ángel Hernández Rubio y la atleta africana Rose Jeokorir Kangongo, quienes dominaron las ramas varonil y femenil, respectivamente, con actuaciones contundentes que marcaron el ritmo de la competencia.

En la rama femenil de los 10 Km, Rose Jeokorir Kangongo, representante del Club El Cisne, se proclamó campeona al cruzar la meta con un tiempo de 35:35, demostrando fortaleza y consistencia a lo largo del recorrido. El segundo lugar fue para Anahí Rivera Olmedo, quien detuvo el cronómetro en 36:13, mientras que el tercer puesto correspondió a Sara Ramírez Alvarado, del Club Meta, con un registro de 37:40.

Por su parte, en la rama varonil de los 10 Km, Miguel Ángel Hernández Rubio, del Club CR Trancoso, se adjudicó el primer lugar con un tiempo de 31:39, imponiendo un ritmo que resultó inalcanzable para el resto de los competidores. El segundo sitio fue para Eric Kibet Kangongo, también del Club El Cisne, quien finalizó con 31:55, mientras que el tercer lugar lo ocupó Kalid Galván Amaya, del Club Zatopek, con un tiempo de 33:02.

La distancia de 5 kilómetros también ofreció grandes emociones. En la rama femenil, Citlalic Huerta Segura se llevó el triunfo absoluto al registrar un tiempo de 18:58. En tanto, en la rama varonil, Oscar Samuel Hernández Sandoval se quedó con el primer lugar tras detener el reloj en 17:04.