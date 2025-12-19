Se realizó Examen Anual de Cintas Negras y Poom

Las instalaciones del Instituto Cultural Manuel José Othón fueron el escenario ideal para la realización del esperado Examen Anual de Cintas Negras y Poom, evento que reunió a un nutrido grupo de aspirantes y marcó un momento clave en la formación deportiva de los alumnos de la Academia Deportiva de Taekwondo del profesor Salvador Allende.

El evento contó con la distinguida presencia del presidente de la Academia Deportiva de Taekwondo, el Mtro. Martín Gracia Álvarez, integrante también del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (FEMEDEES). Su participación dio mayor realce y respaldo a la jornada, además de transmitir a los aspirantes el compromiso con la excelencia deportiva y el valor del taekwondo como una herramienta de formación integral.

Durante varias horas, los alumnos exhibieron el fruto de su esfuerzo, disciplina y constancia en cada entrenamiento, ejecutando con precisión las formas (poomsae), demostrando agilidad y valentía en las técnicas de combate (kyorugi), así como un alto nivel de preparación física. Cada ejercicio reflejó el crecimiento deportivo y personal alcanzado por los participantes.

Al término de la evaluación, la Academia Deportiva de Taekwondo felicitó a todos los aspirantes por superar este reto con honor y determinación, resaltando que el taekwondo es más que un deporte, ya que fomenta valores como el respeto, la humildad, la perseverancia y la autoestima. Asimismo, se agradeció de manera especial a las familias por el apoyo constante, el acompañamiento en cada entrenamiento y la confianza depositada en el desarrollo de sus hijos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los exponentes que lograron alcanzar el grado correspondiente fueron los siguientes: 1er. Poom Dorian Emmanuel Valdés Méndez, Rodrigo Navarro Márquez, Rogelio Anaya Lozano, Fernando Hernández Piña, David García Guevara, Alejandro Zarur Guevara, Guillermo Nava Aguirre, Ricardo Torres Borbolla, Gael Buenrostro Díaz, Óscar Javier Contreras, Paula Alejandra Cordero Ramírez, Regina Aguilar Flores, Emilio Medina Alvarado, Enrique Emmanuel Serrano Hernández y Emiliano Peña Santoyo.

1er. Dan Norman Azael Valdés Méndez. 2do. Poom Edwin Martínez Lorenzo, Osvaldo Yael Aranda Herrera, Madeleine Estefanía Cruces Salazar, Rebeca Elizeth Díaz Álvarez y Fernanda Allende Gracia. 3er. Dan Edgar Mota Medina. 4to. Dan Yolanda Castillo Martínez. 5to. Dan Martín Gracia Acevedo.