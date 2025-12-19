logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MACARENA ¡ENORME!

Fotogalería

MACARENA ¡ENORME!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Se realizó Examen Anual de Cintas Negras y Poom

Por Romario Ventura

Diciembre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Se realizó Examen Anual de Cintas Negras y Poom

Las instalaciones del Instituto Cultural Manuel José Othón fueron el escenario ideal para la realización del esperado Examen Anual de Cintas Negras y Poom, evento que reunió a un nutrido grupo de aspirantes y marcó un momento clave en la formación deportiva de los alumnos de la Academia Deportiva de Taekwondo del profesor Salvador Allende.

El evento contó con la distinguida presencia del presidente de la Academia Deportiva de Taekwondo, el Mtro. Martín Gracia Álvarez, integrante también del Consejo Directivo de la Federación Mexicana de Deporte Escolar (FEMEDEES). Su participación dio mayor realce y respaldo a la jornada, además de transmitir a los aspirantes el compromiso con la excelencia deportiva y el valor del taekwondo como una herramienta de formación integral.

Durante varias horas, los alumnos exhibieron el fruto de su esfuerzo, disciplina y constancia en cada entrenamiento, ejecutando con precisión las formas (poomsae), demostrando agilidad y valentía en las técnicas de combate (kyorugi), así como un alto nivel de preparación física. Cada ejercicio reflejó el crecimiento deportivo y personal alcanzado por los participantes.

Al término de la evaluación, la Academia Deportiva de Taekwondo felicitó a todos los aspirantes por superar este reto con honor y determinación, resaltando que el taekwondo es más que un deporte, ya que fomenta valores como el respeto, la humildad, la perseverancia y la autoestima. Asimismo, se agradeció de manera especial a las familias por el apoyo constante, el acompañamiento en cada entrenamiento y la confianza depositada en el desarrollo de sus hijos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Los exponentes que lograron alcanzar el grado correspondiente fueron los siguientes: 1er. Poom Dorian Emmanuel Valdés Méndez, Rodrigo Navarro Márquez, Rogelio Anaya Lozano, Fernando Hernández Piña, David García Guevara, Alejandro Zarur Guevara, Guillermo Nava Aguirre, Ricardo Torres Borbolla, Gael Buenrostro Díaz, Óscar Javier Contreras, Paula Alejandra Cordero Ramírez, Regina Aguilar Flores, Emilio Medina Alvarado, Enrique Emmanuel Serrano Hernández y Emiliano Peña Santoyo.

1er. Dan Norman Azael Valdés Méndez. 2do. Poom Edwin Martínez Lorenzo, Osvaldo Yael Aranda Herrera, Madeleine Estefanía Cruces Salazar, Rebeca Elizeth Díaz Álvarez y Fernanda Allende Gracia. 3er. Dan Edgar Mota Medina. 4to. Dan Yolanda Castillo Martínez. 5to. Dan Martín Gracia Acevedo.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Rommel Pacheco impulsa cultura física con la Copa del Mundo FIFA en México
Rommel Pacheco impulsa cultura física con la Copa del Mundo FIFA en México

Rommel Pacheco impulsa cultura física con la Copa del Mundo FIFA en México

SLP

El Universal

El titular de Conade destaca la importancia del Mundial para fomentar el deporte en México

Delegación mexicana lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026
Delegación mexicana lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Delegación mexicana lista para los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

SLP

El Universal

Rommel Pacheco muestra confianza en la delegación mexicana que competirá en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026

Napoli avanza a la final de la Supercopa Italia al vencer al AC Milan
Napoli avanza a la final de la Supercopa Italia al vencer al AC Milan

Napoli avanza a la final de la Supercopa Italia al vencer al AC Milan

SLP

AP

El Napoli logra vencer al AC Milan en un emocionante encuentro de la Supercopa Italia, destacando la actuación de Rasmus Højlund.

Dodgers reciben aumento en ganancias por Serie Mundial
Dodgers reciben aumento en ganancias por Serie Mundial

Dodgers reciben aumento en ganancias por Serie Mundial

SLP

AP

Análisis del fondo de postemporada de la MLB 2024: comparativa entre Dodgers y Astros. Premios en efectivo y participaciones detalladas.