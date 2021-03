Se trabaja fuerte para alcanzar la liguilla: Camilo Mayada

Para el jugador del Atlético de San Luis, Camilo Mayada, lo importante en la segunda mitad del Torneo Clausura Guardianes 2021, es el que tratar de sumar la mayor cantidad de puntos para lograr el objetivo de alcanzar la liguilla y aunado a eso, alejarse del último lugar de la tabla de cociente, ya que como se sabe ese puesto no te da derecho a liguilla si lo consigues.

El ahora defensa del conjunto tunero, señaló, "Nosotros estamos motivamos y estamos trabajando fuerte para poder alcanzar los objetivos que nos trazamos al inicio de la temporada, hasta el momento las cosas, ahí van, mucho mejor que la temporada pasada, en donde realmente se tuvo un mal torneo, pero con la llegada del entrenador Leonel Rocco, las cosas cambiaron y todos estamos motivos para poder hacer bien las cosas y alcanzar las metas que se fijaron".

Y agregó, "En el equipo tenemos buena vibra, obviamente se tuvo una transición y se ha trabajado de otra forma, cada partido se estudia y con el trabajo que se ha realizado se ha demostrado los avances que hemos tenido, el equipo ha venido de menos a más y todos estamos contentos".

En cuanto al partido del próximo domingo en donde se enfrentará al Querétaro, Mayada señaló que este tipo de clásicos se viven de forma intensa, "Nosotros debemos de jugar de buena forma, no cometer errores, seguramente será un partido de mucha lucha táctica, pero esperamos poder traernos un buen resultado a casa".

"Para este partido hemos trabajo fuerte a la lo largo de la semana, para corregir los errores del partido anterior, en este duelo debemos de estar bien plantados y no permitir libertades a los jugadores rivales, y debemos de realizar un buen trabajo y dar el máximo, sabemos de lo importante que son estos puntos, por lo que debemos de obtener un buen resultado", comentó el jugador del Atlético de San Luis, Camilo Mayada.

PABLO LÓPEZ

Durante la atención a medios del conjunto potosino, le tocó el turno de platicar a Pablo López, quien señaló "en esta semana estuve trabajando con la Selección Preolímpica en donde hubo mucha competencia, y al final, no quedé dentro del grupo definitivo, pero no importa, yo fui a dejar todo en esta concentración y en esta ocasión no me tocó, esa ya fue decisión del técnico".

Luego de quedar al margen de la Selección Preolímpica, Pablo López señaló, "En lo anímico me siento bien, es obvio que todo jugador desea jugar con su selección, pero en esta ocasión el técnico fue quien me comentó que no estaba en mi mejor momento y está bien y ahora no queda otra que seguir trabajando con el equipo".

Con relación al partido del domingo, Pablo López señaló, "Sabemos que el Querétaro es un equipo aguerrido, que deja todo en la cancha, por lo que nosotros vamos a luchar por un buen resultado, el equipo se ha preparado bien y espero que regresemos con los tres puntos".