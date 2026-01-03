Seahawks y 49ers miden fuerzas

SANTA CLARA.- Los playoffs comienzan una semana antes para los Seahawks y 49ers.

Los dos mejores equipos de la NFC Oeste se enfrentarán el sábado en un inusual juego de temporada regular con tanto en juego. El ganador obtendrá el primer puesto en los playoffs de la NFC con una semana de descanso y ventaja de local antes del Super Bowl.

"Creo que en el fútbol americano, de todos los deportes, la ventaja de jugar en casa es importante porque el ruido de la multitud realmente afecta el juego en términos de presión al pasador y cosas así", afirmó el entrenador de los 49ers, Kyle Shanahan. "Pero, lo principal es que es un juego menos. Me encantaría estar en casa. Ese es nuestro objetivo. Si eso no funciona, también estamos emocionados de salir de gira".

Este juego entre Seattle (13-3) y San Francisco (12-4) marca solo la cuarta vez desde que comenzó la siembra en la NFL en 1975 que dos equipos se juegan el primer puesto de conferencia en la última semana de la campaña regular, según Sportradar.

El quarterback de Seattle, Sam Darnold, perdió en esta posición el año pasado con Minnesota contra Detroit. Los únicos duelos anteriores con tanto en juego ocurrieron cuando Dallas venció a los Giants de Nueva York en 1993 en camino a su segundo título consecutivo en el Super Bowl y cuando Dallas superó a Washington en 1979.

El 2019 los Niners aseguraron el primer puesto con la victoria que se selló cuando el apoyador de San Francisco, Dre Greenlaw, tackleó a Jacob Hollister en la yarda 1 en cuarta y gol en los segundos finales. Una victoria de Seattle esa noche le habría dado a los Seahawks el puesto número dos y una semana de descanso.

"Pensé que fue una de las mejores jugadas de la historia. Solo ver a todos correr al campo después de eso, fue un juego divertido e intenso", expresó Shanahan. "Es un buen recordatorio de lo rápido que pueden cambiar las cosas. Todo se reduce al final y comenzó a verse mal por un segundo y luego Greenlaw hizo una de las mejores jugadas que he visto".

Los dos equipos han experimentado casi una renovación completa desde ese juego hace seis años. Sólo siete jugadores que aparecieron en ese juego actualmente en las listas activas de los dos equipos.