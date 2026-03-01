logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Selección Mexicana Femenil fija metas para Mundial y Juegos Olímpicos

El equipo nacional femenino busca asegurar su lugar en Brasil 2027 y Los Ángeles 2028 con compromiso y ambición.

Por El Universal

Marzo 01, 2026 03:11 p.m.
A
Selección Mexicana Femenil fija metas para Mundial y Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- En la

Selección Mexicana Femenil
, el objetivo es bastante claro: Clasificar

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Para el timonel tricolor, Pedro Lopéz, cumplir con dicho objetivo sería "dar un paso importante" en el crecimiento del futbol femenil de nuestro país.
"No sería histórico, si hace tiempo no se está, pero ya se ha estado en otras Copas del Mundo. Sería una consecuencia del desarrollo y serviría de termómetro internacional para ver cómo está la Liga, la Selección Nacional, los clubes y las jugadoras", declaró.
El estratega español desea que, en cada partido, sus dirigidas demuestren esa hambre de trascender, sobre todo, porque "se va acercando la fecha" y ya es "imposible relajarse" para alcanzar su meta.
"La mayoría de estas jugadoras nunca han estado en una Copa del Mundo ni en unos juegos Olímpicos, entonces la ilusión y la ambición son grandes y fuertes. Me gustaría que este equipo transmita la actitud y la disposición para estar [en ambos torneos]", detalló.
Por su parte, Blanca Félix, una de sus porteras, habló sobre lo que significaría que México regresar a un Mundial, después de dos ediciones; y a unos Juegos Olímpicos, después de cinco.
"Sería un orgullo y una responsabilidad poder cumplir ese sueño. Trabajamos para volver a estar presentes en esas competiciones, ese es el objetivo en común que tenemos todas", aseguró.
La arquera de las Chivas sentenció que conseguir el boleto para ambos torneos no les genera presión, al interior del vestuario, sino todo lo contrario. Aceptan el reto sin dudarlo.
"Es ambición por [alcanzar] el sueño, lo vivimos de esa manera. Para nada, es una carga, es un privilegio estar aquí y representar a nuestro país como se merece; [queremos] poner a México en lo más alto", manifestó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Selección Mexicana Femenil fija metas para Mundial y Juegos Olímpicos
Selección Mexicana Femenil fija metas para Mundial y Juegos Olímpicos

Selección Mexicana Femenil fija metas para Mundial y Juegos Olímpicos

SLP

El Universal

El equipo nacional femenino busca asegurar su lugar en Brasil 2027 y Los Ángeles 2028 con compromiso y ambición.

Mía y Lía Cueva conquistan bronce en Copa del Mundo de Clavados
Mía y Lía Cueva conquistan bronce en Copa del Mundo de Clavados

Mía y Lía Cueva conquistan bronce en Copa del Mundo de Clavados

SLP

El Universal

Con solo 15 años, Mía y Lía se consolidan en el equipo mayor de clavados.

Temporada de Fórmula 1 comienza en Melbourne con ajustes logísticos
Temporada de Fórmula 1 comienza en Melbourne con ajustes logísticos

Temporada de Fórmula 1 comienza en Melbourne con ajustes logísticos

SLP

AP

Bahréin reporta daños por ataque misil y presencia militar estadounidense cercana.

Impactarán nuevas reglas de motores de Fórmula 1
Impactarán nuevas reglas de motores de Fórmula 1

Impactarán nuevas reglas de motores de Fórmula 1

SLP

AP