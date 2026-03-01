Selección Mexicana Femenil fija metas para Mundial y Juegos Olímpicos

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- En la

, el objetivo es bastante claro:

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.Para el timonel tricolor,, cumplir con dicho objetivo sería "" en el crecimiento del futbol femenil de nuestro país., si hace tiempo no se está, pero ya se ha estado en otras Copas del Mundo. Sería unay serviría depara ver cómo está la Liga, la Selección Nacional, los clubes y las", declaró.Eldesea que, en cada partido, sus dirigidas demuestren esa, sobre todo, porque "se va acercando la fecha" y ya es "" para alcanzar su meta."La mayoría de estasnunca han estado en una Copa del Mundo ni en unos juegos Olímpicos, entonces la ilusión y la ambición son grandes y fuertes. Me gustaría que este equipo transmita la actitud y la disposición para estar [en ambos torneos]", detalló.Por su parte,, una de sus porteras, habló sobre lo que significaría quea un Mundial, después de dos ediciones; y a unos Juegos Olímpicos, después de cinco."Sería un orgullo y una responsabilidad poder. Trabajamos parapresentes en esas competiciones, ese es elque tenemos todas", aseguró.La arquera de las Chivas sentenció que conseguir el boleto para ambos torneos, al interior del vestuario, sino todo lo contrario.sin dudarlo."Es ambición por [alcanzar] el sueño, lo vivimos de esa manera. Para nada, es una carga, es un privilegio estar aquí y representar a nuestro país como se merece; [queremos]en lo más alto", manifestó.