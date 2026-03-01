Selección Mexicana Femenil fija metas para Mundial y Juegos Olímpicos
El equipo nacional femenino busca asegurar su lugar en Brasil 2027 y Los Ángeles 2028 con compromiso y ambición.
A
CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- En laSelección Mexicana Femenil , el objetivo es bastante claro: Clasificar
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
a la Copa del Mundo de Brasil 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
Para el timonel tricolor, Pedro Lopéz, cumplir con dicho objetivo sería "dar un paso importante" en el crecimiento del futbol femenil de nuestro país.
"No sería histórico, si hace tiempo no se está, pero ya se ha estado en otras Copas del Mundo. Sería una consecuencia del desarrollo y serviría de termómetro internacional para ver cómo está la Liga, la Selección Nacional, los clubes y las jugadoras", declaró.
El estratega español desea que, en cada partido, sus dirigidas demuestren esa hambre de trascender, sobre todo, porque "se va acercando la fecha" y ya es "imposible relajarse" para alcanzar su meta.
"La mayoría de estas jugadoras nunca han estado en una Copa del Mundo ni en unos juegos Olímpicos, entonces la ilusión y la ambición son grandes y fuertes. Me gustaría que este equipo transmita la actitud y la disposición para estar [en ambos torneos]", detalló.
Por su parte, Blanca Félix, una de sus porteras, habló sobre lo que significaría que México regresar a un Mundial, después de dos ediciones; y a unos Juegos Olímpicos, después de cinco.
"Sería un orgullo y una responsabilidad poder cumplir ese sueño. Trabajamos para volver a estar presentes en esas competiciones, ese es el objetivo en común que tenemos todas", aseguró.
La arquera de las Chivas sentenció que conseguir el boleto para ambos torneos no les genera presión, al interior del vestuario, sino todo lo contrario. Aceptan el reto sin dudarlo.
"Es ambición por [alcanzar] el sueño, lo vivimos de esa manera. Para nada, es una carga, es un privilegio estar aquí y representar a nuestro país como se merece; [queremos] poner a México en lo más alto", manifestó.
no te pierdas estas noticias
Selección Mexicana Femenil fija metas para Mundial y Juegos Olímpicos
SLP
El Universal
El equipo nacional femenino busca asegurar su lugar en Brasil 2027 y Los Ángeles 2028 con compromiso y ambición.
Mía y Lía Cueva conquistan bronce en Copa del Mundo de Clavados
SLP
El Universal
Con solo 15 años, Mía y Lía se consolidan en el equipo mayor de clavados.
Temporada de Fórmula 1 comienza en Melbourne con ajustes logísticos
SLP
AP
Bahréin reporta daños por ataque misil y presencia militar estadounidense cercana.