logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Fotogalería

FERNANDA DEJA LA SOLTERÍA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Selección mexicana jugará amistoso contra Serbia en Toluca

La FMF anunció tres partidos amistosos para México contra Ghana, Australia y Serbia antes del debut mundialista.

Por El Universal

Abril 14, 2026 07:21 p.m.
A
Selección mexicana jugará amistoso contra Serbia en Toluca

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Antes del debut ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Banorte, la Selección Mexicana tendrá tres partidos amistosos de preparación para el Mundial 2026. El último de ellos, se llevará a cabo en Toluca, como anunció este martes la Federación Mexicana de Futbol (FMF) junto a la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Partidos amistosos confirmados para la preparación mundialista

El Tricolor, que viene de medirse a selecciones de alto nivel como Portugal y Bélgica, enfrentará a Ghana el próximo 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla; a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de California, Estados Unidos; y finalmente, a Serbia, en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el próximo jueves 4 de junio.

Declaraciones oficiales y contexto del evento

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Estamos muy emocionados de que Toluca será la sede del último partido de preparación", expresó la Gobernadora Delfina Gómez, en el evento llevado a cabo en el Palacio de Gobierno del Estado de México en Toluca.

En dicho evento estuvo presente el Comisionado Mikel Arriola, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo, Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional de México e Íñigo Riestra, vicepresidente legal.

Davino, mencionó que "este partido llega en un momento muy importante para la Selección. Será posterior al anuncio de la lista final rumbo al Mundial, es decir, será ya con el grupo de jugadores que represente a México en la Copa del Mundo".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Selección mexicana jugará amistoso contra Serbia en Toluca
Selección mexicana jugará amistoso contra Serbia en Toluca

Selección mexicana jugará amistoso contra Serbia en Toluca

SLP

El Universal

La FMF anunció tres partidos amistosos para México contra Ghana, Australia y Serbia antes del debut mundialista.

Copred llama a Liga MX por presunta misoginia a árbitra Katia García
Copred llama a Liga MX por presunta misoginia a árbitra Katia García

Copred llama a Liga MX por presunta misoginia a árbitra Katia García

SLP

El Universal

El llamado surge tras insultos presuntamente proferidos por el DT Sergio Bueno a la árbitra Katia García.

Copa Atleti 2026, en la polémica por costos y fallas médicas
Copa Atleti 2026, en la polémica por costos y fallas médicas

Copa Atleti 2026, en la polémica por costos y fallas médicas

SLP

Romario Ventura

El evento deportivo a dejó una millonaria recaudación y serias inconformidades

Dembelé sentencia al Liverpool y PSG avanza
Dembelé sentencia al Liverpool y PSG avanza

Dembelé sentencia al Liverpool y PSG avanza

SLP

EFE

Liquidó la eliminatoria en Anfield (0-2)