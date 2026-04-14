Selección mexicana jugará amistoso contra Serbia en Toluca
La FMF anunció tres partidos amistosos para México contra Ghana, Australia y Serbia antes del debut mundialista.
CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- Antes del debut ante Sudáfrica el 11 de junio en el estadio Banorte, la Selección Mexicana tendrá tres partidos amistosos de preparación para el Mundial 2026. El último de ellos, se llevará a cabo en Toluca, como anunció este martes la Federación Mexicana de Futbol (FMF) junto a la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.
Partidos amistosos confirmados para la preparación mundialista
El Tricolor, que viene de medirse a selecciones de alto nivel como Portugal y Bélgica, enfrentará a Ghana el próximo 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc de Puebla; a Australia el 30 de mayo en el Rose Bowl de California, Estados Unidos; y finalmente, a Serbia, en el estadio Nemesio Diez de Toluca, el próximo jueves 4 de junio.
Declaraciones oficiales y contexto del evento
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"Estamos muy emocionados de que Toluca será la sede del último partido de preparación", expresó la Gobernadora Delfina Gómez, en el evento llevado a cabo en el Palacio de Gobierno del Estado de México en Toluca.
En dicho evento estuvo presente el Comisionado Mikel Arriola, Ivar Sisniega, presidente ejecutivo, Duilio Davino, director deportivo de la Selección Nacional de México e Íñigo Riestra, vicepresidente legal.
Davino, mencionó que "este partido llega en un momento muy importante para la Selección. Será posterior al anuncio de la lista final rumbo al Mundial, es decir, será ya con el grupo de jugadores que represente a México en la Copa del Mundo".
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