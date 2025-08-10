Selección Mexicana se Corona en Campeonato Sub-15 de la Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 10 (EL UNIVERSAL).- La Selección Mexicana se coronó en el Campeonato Sub-15 de la Concacaf, después de propinarle una goleada (5-0) a Estados Unidos en la Gran Final del torneo.

Si bien el encuentro ante la escuadra de "Las Barras y las Estrellas" empezó parejo, el "Tricolor" no tardó en abrir el marcador para sellar el destino del partido.

Corría el minuto dieciséis del primer capítulo del juego cuando Juan Carlos Martínez Junior anotó en favor del combinado nacional. Momentos después, cuando el reloj apenas marcaba el 20', Paxon Ruffin le dio una segunda alegría a México.

La Selección Mexicana aprovechó este impulso para continuar, de principio a fin, la goleada a Estados Unidos. Dos minutos después de la anotación de Ruffin, Da'vian Kimbrough anotó el tercer gol para los tricolores.

En el 24', Juan Carlos Martínez Junior firmó un doblete que hizo estallar a la escuadra mexicana en celebraciones.

Así terminó el primer tiempo... Hasta que, nuevamente, sonó el silbato y rodó el balón.

Fue hasta el 65' que Lisandro Torres anotó el último gol de la Selección Mexicana ante un equipo estadounidense que se limitó a aceptar el resultado: el Tricolor conquistó, sin sudar demasiado, el Campeonato Sub-15 de la Concacaf.

Un histórico triunfo que se suma a los campeones del área, así como la Selección Mayor, Sub-17 y Sub-20 se coronaron en sus respectivas categorías.