Selección Mexicana Sub 20 disputará torneo internacional en Celaya

Con la intención de darle actividad a los seleccionados Sub 20 que no tuvieron participación en este año por la pandemia, la Federación Mexicana de Futbol presentó el Revelations Cup Celaya 20-21, en el cual participarán las selecciones Sub 20 de Brasil, Colombia, Estados Unidos y México.

El torneo se desarrollará en el estadio Miguel Alemán de Celaya, del 8 al 16 de noviembre y se irá rotando en diferentes sedes del país.

Durante las fechas en que se celebren los partidos, se realizarán varias actividades en la ciudad guanajuatense, que irán desde lo deportivo hasta lo social, mencionó Alejandro Achar, presidente del club Celaya.

"Celaya ha pasado por un mal momento en cuestiones de seguridad, y esto puede mostrar una imagen diferente. Queremos que este torneo sea anual, aquí o en otras partes del país, lo importante es que la gente ve a las próximas leyendas del futbol mexicano y de fuera".

"Esto nos asemeja un poco a lo que es la competencia internacional, que no hemos podido tener por la pandemia. Tenemos un proceso con cada uno de los jugadores y esperamos que esto se consolide con los buenos hábitos que tienen estos muchachos y con la labor en conjunto", dijo Luis Pérez, director técnico de la Sub 20.

Esto es un voto de confianza para Pérez, "que tiene la responsabilidad de ir por al pase al Mundial Sub 20... En ese mismo torneo se realizará el preolímpico para París y claro que podría ser parte del proyecto Olímpico hacia París, pero primero está el Sub 20".

Esto ayudará a que esta generación no se pierda: "Los jóvenes que están en esa categoría, la Sub 17 y Sub 20 no tuvieron Mundial. Todos están abiertos para competir por los puestos que quedan están por delante".