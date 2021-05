Seleccionado europeo podría ser baja de la selección, por lesión

Este inicio de actividad de la Selección Mexicana en Estados Unidos -y de cara al verano de gran actividad que culminará con la Copa Oro- no ha sido nada sencillo para Gerardo Martino, técnico tricolor. Después de tener que cambiar las canchas de entrenamiento porque no estaban en buenas condiciones por las lluvias de los últimos días, ahora hubo una lesión.

Fue en el entrenamiento de este jueves por la tarde, cuando Erick Gutierrez salió con una molestia en el tobillo derecho, mismo del que se estaba recuperando luego de una operación tras lastimarse con su equipo PSV Eindhoven.

Y aunque no pareció algo tan grave, el hecho de que fuera ese mismo tobillo preocupó al mediocampista nacional, quien después de la práctica se quedó en el hotel de concentración y ya no acompañó al grupo a la cena que organizaron fuera de este lugar, los encabezados por Gerardo Martino.

La molestia de Gutiérrez en el tobillo, se habría presentado después de que pisara el balón y se le doblara esta articulación que le ha dado tanta lata al futbolista, quien podría dejar el futbol holandés y regresar a México.