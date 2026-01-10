logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Fotogalería

Venezuela y EU anuncian proceso exploratorio en pro de relaciones diplomáticas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Senegal clasifica por la mínima

Vence a un Mali que jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres

Por AP

Enero 10, 2026 03:00 a.m.
A
Senegal clasifica por la mínima

El gol de Iliman Ndiaye en la primera mitad fue suficiente para que Senegal venciera 1-0 un Mali que jugó todo el segundo tiempo en inferioridad numérica.

Ndiaye anotó desde a boca de jarro a los 27 minutos luego que el portero maliense Djigui Diarra dejó pasar el centro de Krépin Diatta entre sus dedos, dejándolo a los pies de Ndiaye.

La lluvia invernal que ha empapado el torneo comenzó a caer temprano en el Grand Stade de Tánger y quizás afectó a Diarra al momento de controlar el balón.

El capitán maliense Yves Bissouma ya había sido amonestado por una falta sobre Sadio Mané y recibió una segunda tarjeta amarilla antes del descanso por una falta sobre Idrissa Gueye.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La expulsión de Bissouma fue la tercera del equipo en igual número de partidos.

Senegal desperdició más oportunidades, incluyendo un disparo de Mané atajado por Diarra en el tiempo de descuento.

Los campeones de 2021 esperan al ganador entre Costa de Marfil y Egipto en la primera semifinal, también en Tánger, el miércoles.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Carrera y box abren agenda deportiva 2026 en SLP
Carrera y box abren agenda deportiva 2026 en SLP

Carrera y box abren agenda deportiva 2026 en SLP

SLP

Redacción

Eventos deportivos se realizarán en enero

Chucky Lozano queda fuera del San Diego FC de la MLS
Chucky Lozano queda fuera del San Diego FC de la MLS

Chucky Lozano queda fuera del San Diego FC de la MLS

SLP

AP

La salida de Chucky Lozano del San Diego FC se produce en un momento crucial previo al Mundial 2026, dejando incierto su futuro deportivo.

Roberto Meraz, nuevo contención del Atlético de San Luis
Roberto Meraz, nuevo contención del Atlético de San Luis

Roberto Meraz, nuevo contención del Atlético de San Luis

SLP

Redacción

Se desempeña principalmente como contención y viene del Mazatlán FC

Águilas del América regresan con ilusión renovada a la Liga MX
Águilas del América regresan con ilusión renovada a la Liga MX

Águilas del América regresan con ilusión renovada a la Liga MX

SLP

El Universal

El equipo de las Águilas del América regresa con ánimos renovados tras un año complicado.