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Será Dusty May el nuevo entrenador de los Mavericks de Dallas

Por AP

Junio 23, 2026 03:00 a.m.
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Será Dusty May el nuevo entrenador de los Mavericks de Dallas
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      DALLAS.- Los Mavericks de Dallas y Dusty May, campeón nacional con Michigan, están ultimando un acuerdo para que el entrenador dé el salto del baloncesto universitario a la NBA, según confirmó el lunes una persona con conocimiento del pacto.

      La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el acuerdo no estaba cerrado.

      May y los Wolverines ganaron el campeonato de la NCAA con una victoria por 69-63 sobre UConn en abril para cerrar una temporada de 34-3. Abrieron el Torneo de la NCAA convirtiéndose en el primer equipo en la historia en anotar al menos 90 puntos en cinco partidos consecutivos.

      Eso ocurrió tres años después de que May, de 49 años, llevara a Florida Atlantic a su única aparición en el Final Four. 

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      Los Owls regresaron al torneo de la NCAA en 2024 antes de que May fuera contratado por Michigan.

      May, de 49 años, reemplaza a Jason Kidd, quien fue despedido dos semanas después de que Masai Ujiri fuera contratado como presidente de operaciones de baloncesto y gobernador alterno de los Mavericks.

      Llega a la NBA con la oportunidad de moldear al número 1 global del draft de 2025 y vigente Novato del Año, Cooper Flagg.

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