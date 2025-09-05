logo pulso
¿Será feriado el día de inauguración del Mundial 2026?

Por El Universal

Septiembre 05, 2025 12:29 p.m.
¿Será feriado el día de inauguración del Mundial 2026?

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió si el 11 de junio de 2026, cuando se inaugure la Copa FIFA 2026 será feriado, como anunció la jefa de Gobierno, Clara Brugada, para la Ciudad de México.
En su conferencia mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que "estamos en los últimos detalles de algunas cuestiones organizativas".
Pidió a Gabriela Cuevas, representante de México para la organización del Mundial, y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, que en los próximos días presenten avances.
"Ha sido mucho trabajo organizativo. Vamos a buscar que aquí en el Zócalo estén pantallas, en coordinación con la FIFA, que tiene sus reglas la FIFA", dijo al señalar que la Federación es la que pone los precios de los boletos.
"Vamos a buscar que los partidos se puedan ver en un lugar público. Estamos viendo con ellos que se pueda poner (las pantallas) en el Zócalo", dijo.
"¿Y el día feriado?", se le preguntó.
"También lo anunciaríamos", respondió.

