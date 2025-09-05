Filis superan a Cerveceros

MILWAUKEE.- El venezolano Ranger Suárez lanzó seis entradas en blanco, Trea Turner conectó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja con dos outs en la séptima y los Filis de Filadelfia se impusieron el jueves 2-0 a los Cerveceros de Milwaukee.

Los Filis ganaron dos de los tres juegos de esta serie entre líderes de división de la Liga Nacional.

El dominicano Freddy Peralta extendió a 29 su racha de entradas sin permitir carreras, a tres del récord de los Cerveceros que el mexicano Teodoro Higuera estableció en 1987. Peralta ponchó a ocho, permitió tres bases por bolas y recibió dos hits en su labor de 92 pitcheos a lo largo de cinco entradas.

El juego estaba sin anotaciones cuando Alec Bohm conectó un triple con un out hacia la esquina del jardín derecho ante Tobias Myers (1-2). Turner llevó a Bohm a home mediante un sencillo al bosque izquierdo con dos outs en cuenta de 0-2.

Los Cerveceros colocaron a dos corredores en base sin outs en la cuarta y sexta entradas, pero Suárez (11-6) logró salir de los aprietos.

Matt Strahm dejó varado el potencial empate en tercera en la octava al retirar a Caleb Durbin con un elevado al prado central. Bryson Stott proporcionó una carrera del seguro cuando conectó un doble que impulsó a Harrison Bader con dos outs en la novena.

El dominicano Jhoan Duran retiró a los bateadores en orden en la novena para su 26º salvamento en 29 oportunidades. Bader le robó al venezolano Andruw Monasterio un extrabase --quizás un jonrón— con una atrapada mediante un salto estupendo en la pared para el segundo out.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 3-0, William Contreras de 3-1, Monasterio de 4-0.