logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Fotogalería

VALENTINO FALLECE EL ICONO DE LA MODA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Sergio "Checo" Pérez aparece en su primer comercial con Cadillac

Checo Pérez sorprende a sus seguidores al ser la imagen de Cadillac en un spot que muestra el potente auto LYRIQ-V

Por El Universal

Enero 20, 2026 01:28 p.m.
A
Sergio Checo Pérez aparece en su primer comercial con Cadillac

CIUDAD DE MÉXICO, enero 20 (EL UNIVERSAL).- En menos de dos meses Sergio Pérez volverá a correr en los circuitos de la Fórmula 1 y Cadillac, su nuevo equipo, ya comienza a calentar motores para su regreso.

Desde fuera de las pistas "Checo" ya inicia a ser la imagen de la empresa estadounidense y este día ha salido a la luz su primer comercial con Cadillac.

El piloto mexicano fue la imagen para presentar por medio de un comercial en México a LYRIQ-V, el nuevo vehículo de Cadillac.

"Buena suerte alcanzando a 'Checo' Pérez en LYRIQ-V, el vehículo de Cadillac más rápido de todos los tiempos", publicó la cuenta de Cadillac México junto a su nuevo comercial.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Con imágenes del nuevo vehículo por avenidas principales de Guadalajara, "Checo" Pérez aparece arriba del nuevo auto y es detenido por la velocidad a la que iba.

"Corte, corte, corte... 'Checo', ¿podrías ir un poco más despacio?", se escucha en el video, a lo que el jalisciense responde: "¿Si sabes que soy piloto de Fórmula 1?".

El video de inmediato desató la euforia de los fans mexicanos, que esperan en grande el regreso de "Checo" Pérez a la Fórmula 1, después de un año lejos de las pistas.

Pérez ha competido en la F1 desde 2011 y tuvo su mayor éxito en Red Bull: cuarto lugar en 2021, tercero en 2022 y segundo en 2023; no compitió el año pasado.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Sergio Checo Pérez aparece en su primer comercial con Cadillac
Sergio Checo Pérez aparece en su primer comercial con Cadillac

Sergio "Checo" Pérez aparece en su primer comercial con Cadillac

SLP

El Universal

Checo Pérez sorprende a sus seguidores al ser la imagen de Cadillac en un spot que muestra el potente auto LYRIQ-V

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil
Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil

SLP

El Universal

Descubre los horarios y canales para ver los emocionantes partidos de la Jornada 4

Hijos de JC Chávez suben al ring en SLP; ¿Cuándo es la función?
Hijos de JC Chávez suben al ring en SLP; ¿Cuándo es la función?

Hijos de JC Chávez suben al ring en SLP; ¿Cuándo es la función?

SLP

El Universal

Así lo anunciaron a través de sus redes sociales

Iguala Djokovic dos récords en AO
Iguala Djokovic dos récords en AO

Iguala Djokovic dos récords en AO

SLP

AP

Inició su 21º Abierto, su 81º torneo de Grand Slam, y logró su victoria 100