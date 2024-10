Lawson se disculpa tras gesto obsceno hacia Checo Pérez en el GP de México

El Gran Premio de México 2024 tuvo un desenlace espectacular con la victoria del piloto español de Ferrari, Carlos Sainz.

El madridista consiguió quedarse con el primer lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez tras realizar una extraordinaria carrera sobre su monoplaza rojo.

El exvolante de MCLaren alcanzó su cuarto triunfo en la máxima categoría del automovilismo, siendo el segundo en la actual temporada.

Sin embargo, la sorprendente actuación de Carlos Sainz en la Ciudad de México quedó manchada por la polémica batalla que protagonizaron Sergio Pérez (Red Bull) y Liam Lawson (AlphaTauri).

Los dos pilotos lucharon intensamente para quedarse con la posición, pero, durante uno de los rebases, el neozelandés le realizó una seña obscena al mexicano.

El joven corredor quedó molesto con "Checo" porque consideró que lo bloqueó en algunas curvas para evitar que lo superara, por lo que mostró el dedo de en medio.

La actitud de Liam Lawson fue criticada fuertemente, sobre todo porque apenas está viviendo su primera temporada oficial en la Fórmula 1.

El piloto de AlphaTauri, escudería hermana de Red Bull, reconoció su equivocación y le ofreció disculpas a "Checo" Pérez luego del Gran Premio de México.

"Es obviamente una de esas cosas del momento, pasó la mitad de la vuelta bloqueándome y tratando de arruinar mi carrera. Estaba molesto, pero no es una excusa; no debí hacerlo y pido disculpas por ello", declaró.

El neozelandés señaló que realmente no debió actuar así porque así no es su carácter y porque a Helmut Marko, asesor de la escudería austriaca, "no es algo que le guste".

Por su parte, "Checo" Pérez sentenció que Liam Lawson "necesita ser un poco más humilde y mostrar respeto dentro y fuera de la pista" porque no está "mostrando la actitud correcta".