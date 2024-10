¿Dónde y a qué hora ver el Juego 5 entre Dodgers vs Yankees?

Los Yankees se niegan a morir en esta Serie Mundial 2024. Luego de su victoria (4-11) de ayer en New York, el Clásico de Otoño quedó 3-1 en favor de Los Ángeles Dodgers.

Hoy, el quinto encuentro de esta histórica World Series, el último en Yankee Stadium sin importar la pizarra. En caso de que ganen los angelinos, se proclamarán campeones de las Grandes Ligas.

Pero si ganan los Yankees, todo se definiría en Dodger Stadium, el viernes con el sexto encuentro o el sábado con el séptimo y definitivo.

Ayer martes sucedió lo que pedían a gritos los fanáticos neoyorquinos: la ofensiva, no los de siempre, despertaron y el bullpen controló en gran parte a la ofensiva de los Dodgers, a excepción de Freddie Freeman quien sigue haciendo historia en esta Serie Mundial y acaricia el cetro a Jugador Más Valioso.

El héroe de ayer fue Anthony Volpe, quien llegó en par de ocasiones a la registradora y colaboró con un grand slam.

----¿Cuándo y dónde ver el Dodgers vs Yankees?

Los abridores de esta noche serán los que lanzaron en el primer juego de la Serie Mundial. Por parte de Dodgers irá a la lomita Jack Flaherty; los Yankees enviarán a su mejor pitcher: Gerrit Cole.

Fecha: Miércoles 30 de octubre.

Horario: 18:08.

Transmisión: ESPN, Fox Sports e Imagen Televisión.

----¿Qué necesitan los equipos para coronarse en la Serie Mundial?

El tiempo se agota para los Yankees y hoy tienen una oportunidad de oro en casa. New York no tiene otra opción que ganar todos los partidos que se disputen.

En la serie al mejor de siete partidos, los Dodgers tienen un margen diferente. En caso de caer esta noche, la serie quedaría 3-2, con un triunfo de ventaja. Los Ángeles están a una sola victoria de coronarse en la Major League Baseball (MLB).