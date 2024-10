Freddie Freeman y su Dominio en la Serie Mundial

NUEVA YORK (AP) — Freddie Freeman rompió un par de récords en la Serie Mundial el martes, cuando disparó otro jonrón para los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego contra los Yankees de Nueva York.

El toletero empalmó una línea por el jardín derecho para remolcar dos carreras en el primer inning por segunda noche consecutiva, convirtiéndose en el segundo pelotero en la historia que la desaparece en los cuatro primeros partidos de una Serie Mundial.

La racha comenzó con el grand slam mediante el que sentenció el final del primer juego de la serie, en el décimo inning.

Freeman también quedó como el único jugador que jonronea en seis duelos consecutivos de la Serie Mundial, una racha que se remonta a 2021 en el campeonato que ganó con Atlanta ante Houston.

"Obviamente que lo del primer inning fue una bonita sensación", indicó Freeman. "Podré darle su valor después, ojalá si mañana podemos sentenciar esto".

George Springer bateó vuelacercas en cinco juegos seguidos del Clásico de Otoño por los Astros, de 2017 al 19. Es el otro bateador, además de Freeman, que ha sacudido cuadrangular en cuatro encuentros al hilo durante una edición de la Serie Mundial —lo logró del cuarto al séptimo juego ante los Dodgers en 2017, antes de enviar la pelota al otro lado del muro en el primer juego ante Washington en 2019.

Los otros peloteros que han aportado jonrón en los primeros tres compromisos de una Serie Mundial son Hank Bauer, jardinero de los Yankees (1958), y Barry Bonds, toletero de los Gigantes (2002).

Freeman sufrió un esguince en el tobillo derecho el 26 de septiembre contra San Diego al intentar evitar ser tocado en la primera base por Luis Arráez de San Diego, y se perdió los últimos tres juegos de la temporada regular.

"Salí bien librado de eso. Aún está inflamado", dijo Freeman sobre su lesión. "Pero me siento estupendo. Pudieron verme volar por la raya esta noche. No tengo ningún tipo de temor... Hice un ajuste en mi swing durante el tiempo que me perdí. Estoy viendo muy bien la pelota. Ellos están cometiendo errores que he podido aprovechar".

Su grand slam en el décimo inning del primer juego el viernes le dio a los Dodgers la victoria 6-3. Fue su primer jonrón desde el 16 de septiembre. Siguió a Teóscar Hernández para jonrones seguidos en el tercer inning del segundo juego.

Pero el leñazo más reciente de Freeman no fue suficiente.

Los Yankees evitaron la barrida en cuatro juegos, al aplastar 11-4 a Los Ángeles. Los Dodgers tienen ventaja de 3-1 y siguen a una victoria de ceñirse su segunda corona en cinco años y de conquistar la octava serie Mundial en la historia de la franquicia.

Después del doble de Mookie Betts con un out, Freeman sacudió un batazo que viajó 433 pies ante un slider en cuenta de 1-2 del novato dominicano Luis Gil.

La pelota aterrizó en las primeras filas del graderío, un poco a la izquierda del letrero de 314 pies en el rincón. Freeman batió un puño en el aire y gritó de emoción hacia la caseta de los Dodgers mientras recorría las bases.

Su batazo llegó al 15to pitcheo del juego y puso a Los Ángeles arriba por 2-0, igual que el lunes por la noche.

Pero esta vez el desenlace fue distinto.