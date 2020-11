"Si hay una oferta que le convenga al club, no hay de otra", dicen en Pumas

Es una tradición en Pumas: Jugador que destaca tiene que irse del equipo debido al interés de otros clubes.

Hoy, en plenos cuartos de final por comenzar, los rumores sobre ofertas por jugadores del Universidad han crecido, sobre todo por sus dos delanteros: Carlos González e Ignacio Dinenno.

A todo esto, Jesús Ramírez, presidente deportivo del club, hace oídos sordos, por ahora, aunque no niega que se trabajará para que el hambre de los otros equipos, no desmantelen a los universitarios.

"No es una decisión fácil. El ingeniero (Leopoldo Silva) y yo hemos platicado de ese tema. Nosotros quisiéramos mantener un plantel, pero también es difícil evitar imponderables, si hay cláusulas de rescisión, o una oferta que le convengan al club, y pues no hay de otra".

Los referentes de Pumas, les resta este tiempo de contrato: Alfredo Talavera, Clausura 2021, al igual que Carlos González y Juan Iturbe; Johan Vázquez vence hasta el Apertura 2021; Ignacio Dinenno en el Apertura 2022y Nicolás Freire en el Clausura 2022.

A quien les urge renovar, si es que lo desean, es a Favio Álvarez, cuyo contrato termina con el final del Guard1anes 2020.

"Todas las temporadas sucede esto, hablar de especulaciones en pleno torneo, pero ahora lo más importante es concentrarnos en esta Liguilla. Lo que venga".

En todo caso, se ha hablado con los futbolistas: "La comunicación interna ha sido fundamental. Al jugador se le explica qué sucede. El jugador sabe perfectamente qué es lo que pasa".

En cuestión de los jugadores que están a préstamo, como Alejandro Mayorga, Ramírez mencionó que se está en proceso de "concretar (su compra)".

"Ojalá podamos mantener el plantel, pero también dependerá de las cuestiones económicas. Hay que evaluar y valorar muy bien, porque el tema de la pandemia nos ha afectado mucho en la parte económica. En Pumas no hay una empresa atrás, nos ha afectado que no haya público".