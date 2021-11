"Si no hay título, esto es un fracaso": Baca

México.- Los rumores se desatan en Cruz Azul. Que les deben primas. Que no se puede entrenar con equipo completo. Que no habrá gente en el estadio. Pero eso para Rafael Baca, "son pretextos", y es claro en el concepto: "Si no hay título, esto es un fracaso".

El volante acepta que todos los dimes y diretes que hay alrededor del cuadro cementero, es algo a lo que están acostumbrados: "Siempre se vive esto aquí, no es la primera vez que se vive algo así aquí, pero lo que a nosotros nos pertenece es la cancha, no hay otra forma de afrontarlo que haciéndote fuerte. Los responsables de lo que pase en los partidos, es el cuerpo técnico y los jugadores, lo demás queda de lado".

Lo más importante "y lo que preocupa es no meternos en lo que se está diciendo. Hay que cerrar filas, lo que nosotros debemos de saber es lo que pasa en la cancha, lo que pasa afuera no podemos hacer nada. Escuchar cosas de afuera afecta, claro, pero el torneo pasado lo hicimos muy bien. Se mantuvo el equipo enfocado y conseguimos el título. Hoy hay que enfocarse nuevamente, el objetivo es defender el título, porque si no, esto es un fracaso".

Aceptó que Cruz Azul "es muy mediático", pero aclaró: "Nadie nos debe nada, todos estamos al dí, todo está en orden, todo lo que se dice es para que el equipo pierda el enfoque... Hay que enfocarnos y dejar esto de lado".

Es hora de reagruparse: "El equipo lo tenemos. Somos el mismo grupo que salió campeón, aunque tenemos que ser realistas, no fue el torneo que esperábamos. Debíamos estar clasificados, esperando los cuartos, pero dejamos de hacer muchas cosas, si no nos enfocamos, cosas como la de Pumas pasan y eso fue el enojo de todos".

Hay deuda, y lo acepta: "Podríamos poner mil pretextos. Los seleccionados, lesiones, hay que afrontar las cosas como se presentan. Hemos dejado de hacer muchas cosas, lo que no se merece Cruz Azul... Aquí en Cruz Azul se mide en vara muy alta, eres campeón o es un fracaso".