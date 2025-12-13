logo pulso
Siboldi se aleja del Mazatlán

La salida del técnico marca el inicio del desmantelamiento del equipo de los Cañoneros

Por EFE

Diciembre 13, 2025 03:00 a.m.
A
Siboldi se aleja del Mazatlán

Mazatlán.- El Mazatlán anunció este viernes que el uruguayo Robert Dante Siboldi renunció a su cargo de entrenador del equipo.

"Mazatlán FC informa que, por así convenir a sus intereses, Robert Dante Siboldi ha decido finalizar su relación laboral que lo vinculaba como director técnico de nuestro primer equipo", escribió el conjunto en un comunicado en Siboldi dejó al equipo luego de haberlo dirigido en el torneo de Apertura en el que terminó en el decimosexto lugar, lejos de clasificarse al repechaje.

En 17 partidos, Siboldi tuvo un registro de dos triunfos, ocho empates y siete derrotas.

La salida del estratega se dio luego de que la Liga MX aprobó en días pasados la venta de la franquicia del Mazatlán FC, fundado en el 2020, que tendrá su último torneo en la máxima categoría de la liga local en el torneo de Clausura que arranca en enero próximo.

"En el Club entendemos las razones de Siboldi y su cuerpo técnico y al mismo tiempo agradecemos profundamente la disposición, profesionalismo, compromiso y dedicación que mostraron desde su llegada en mayo de 2025", agregó el equipo.

En el informe mencionaron que Christian Ramirez será sucesor del uruguayo, aunque no aclararon si será de manera interina o de forma definitiva.

La salida de Siboldi se une a la del colombiano Nicolás Benedetti, quien el pasado jueves también prefirió renunciar ante la incertidumbre de jugar en un equipo que desaparecerá de la primera división en seis meses.

"El futbolista Nicolás Benedetti ha decidido no renovar su contrato con nuestro equipo para finalizar así su ciclo con el Mazatlán FC. Agradecemos su entrega, profesionalismo y compromiso durante su tiempo en el que defendió con orgullo la camiseta morada", escribió el equipo sobre la salida del centrocampista.

Entre los sudamericanos que aún permanecen en el Mazatlán FC, aparecen los ecuatorianos Jordan Sierra y Jefferson Intriago, los brasileños Luis Teodora y Fabio Gomes, el uruguayo Anderson Duarte y los argentinos Facundo Almada y Lucas Merolla.

El otro extranjero del conjunto es el panameño Edgar Bárcenas.

