Sigue crisis de la Juve

La mala racha semanal de la Juventus continuó con una derrota 2-0 en casa ante el Como, un resultado que merma las esperanzas del gigante italiano de clasificarse a la Liga de Campeones.

La derrota llega días después de la caída 5-2 de la Bianconeri ante el Galatasaray en el partido de ida de los playoffs de la Liga de Campeones de esta temporada. La Juventus recibe al equipo turco para el duelo de vuelta el miércoles.

Mërgim Vojvoda anotó temprano para el Como con un disparo que Michele Di Gregorio debió atajar después de alcanzar el balón con el brazo. La ocasión se originó tras una pérdida de balón de Weston McKennie, de la Juventus, en el mediocampo.

Hubo silbidos de los frustrados aficionados de la Juve al descanso, y la situación no mejoró para su equipo tras la reanudación.

Lucas da Cunha irrumpió para asistir a Maxence Caqueret en el segundo del Como en el minuto 61.

Es la tercera derrota consecutiva de la Juventus en todas las competiciones y su quinto partido seguido sin ganar.

El equipo de Spalletti se mantuvo quinto, a un punto de la Roma antes de que el club de la capital reciba a la Cremonese el domingo. El Como se mantuvo sexto, a un punto de la Juve. Solo los cuatro primeros se clasifican para la principal competición de Europa.

El Cagliari empató 0-0 con su rival de media tabla Lazio en el partido nocturno. El defensor del Cagliari Yerry Mina fue expulsado al final con su segunda tarjeta amarilla por una falta táctica justo fuera del área.