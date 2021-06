Sigue la incertidumbre por el futuro de Renato Ibarra

En el Atlas quieren a Renato Ibarra, en América no lo pueden ver ni en pintura en las instalaciones de Coapa, pero no quieren perder dinero, el jugador anhela seguir con los Zorros, pero también busca una mejora económica.

Todos estos factores hacen que cada día sea más complicado que el extremo se quede con los rojinegros para el Apertura 2021 y el estira y afloja sigue y seguirá para conocer con cual equipo se queda el ecuatoriano.

El presidente del Atlas, José Riestra, explicó la situación de Renato, haciendo alusión al Covid y lo cambiante que es la situación, ya que cuando parece que por fin se destraba, nuevamente toma un tinte nada favorecedor para ellos.

"El tema de Renato es un poco como el Covid, sin que se malinterprete, pasamos de semáforo verde a amarillo, luego de amarillo a verde y cuando parece que ya está, se vuelve naranja, es un poco así y es difícil y se complica poderle transmitir a toda la afición, todo lo que sucede en el día a día, sobre todo cuando hay tantas partes involucradas. Él tiene contrato con América, tiene sus condiciones, hay varios equipos que lo quieren, no solo nosotros, él quiere percibir un salario y hay que cuadrar todo, hay veces que se avanza y hay veces que se ve más oscuro", explicó el mandamás de los rojinegros.