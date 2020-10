Sigue la polémica Richards-De Alba

Homero Richards, de Grupo Zapata, habló también de lo ocurrido en León con Salvador de Alba, de Sidral Aga-Red Cola y comentó: "Son cosas de carreras y creo que nadie puede decir que yo he protestado una maniobra en la pista en todos los años que llevo en el automovilismo, como lo dije, son cosas de carrera".

El piloto del auto #20 aclaró que en la junta de pilotos se habló que se podía realizar un cambio de trayectoria y así lo hizo: "además en el video se ve que me viene pegando por atrás".

Agregó "en las carreras una cosa es alcanzar y otra es rebasar, los que saben de esto, pueden ver en las categorías más importantes del mundo cuantas vueltas tardan en rebasar los que alcanzan al líder o los que pelean posición y como se defiende el que va adelante para no ser superado".

Homero fue claro al manifestar que él nunca hizo nada que no se haya hablado en la junta de pilotos: "pueden preguntarle al director de carrera si se habló o no que se podía realizar un cambio de trayectoria, no acostumbro a discutir pero así fue. A lo mejor se equivocó en el lugar donde intentar el rebase, porque si era más rápido que yo, lo hubiera hecho en la recta, aunque allí me le despegaba un poco".

También dijo "perdimos los dos porque estoy seguro que los primeros lugares del podio eran para nosotros. Ni modo yo he aprendido a ganar y a perder", manifestó.

El conductor de Grupo Zapata expresó que lo de León ya forma parte del pasado, aunque sin culpa perdió una importante cantidad de puntos que lo hubieran hecho escalar varias posiciones en el campeonato "voy por la victoria a Monterrey y quiero felicitar a mi sobrino Emiliano, que realizó una gran carrera".