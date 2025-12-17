logo pulso
Siguen las acciones en torneo de raquet

Por Romario Ventura

Diciembre 17, 2025 03:00 a.m.
A
Siguen las acciones en torneo de raquet

Del 12 al 18 de diciembre, las canchas del Club Deportivo Punto Verde continúan con las acciones del Torneo Interno Navideño de Raquetbol, certamen que reunió a más de 50 participantes y que se desarrolla en un ambiente de competencia, convivencia y espíritu deportivo, consolidándose como una de las actividades más destacadas del cierre de año para esta disciplina.

En la categoría Infantil Singles, Mateo López se impuso a Paulina Maldonado con parciales de 11-2, 11-2 y 11-6; Emiliano Gallegos superó a Alejandro Jerez por 11-2, 12-10 y 11-4; Félix González venció a María José Maldonado 11-8, 11-6 y 11-6; mientras que Ernesto González derrotó a Valeria Maldonado con marcadores de 11-3, 11-4 y 11-6.

Dentro de la categoría Juvenil Singles con Ventaja, se vivieron encuentros de alta intensidad. Daniela Guerrero superó a Alondra Medellín en un cerrado duelo por 15-13, 10-15 y 15-14; Alondra Medellín se impuso a Lorena González 15-14 y 15-12; Miranda Gaeta venció a Michelle Briones 15-13 y 15-12; y Ximena Ayala remontó para derrotar a Geraldine Maldonado con parciales de 12-15, 15-11 y 15-12.

En la categoría Abierta Singles con Ventaja, Juan Carlos Castillo tuvo una destacada actuación al imponerse primero a Miguel Briones Romero 15-7 y 15-12, y posteriormente a Emilio Franco con marcadores de 15-7 y 15-13. Por su parte, Jorge Gaeta Villegas venció a Danna Hernández en tres sets, 13-15, 15-12 y 15-10.

Finalmente, en la categoría Máster Dobles, Cristian Maldonado y Héctor Medellín derrotaron a Antonio Hernández y Fernando González 15-4, 13-15 y 11-10; Adán Aradillas y Raúl Nedellin superaron a Antonio Hernández y Félix González 13-15, 15-7 y 11-7; Marlon del Valle y William Erwin vencieron a Daniel Luna y Miguel Briones Torres 13-15, 15-5 y 11-9; mientras que Guillermo Díaz y Jiovanny Maldonado se impusieron a Marlon del Valle y William Erwin con doble 15-11.

